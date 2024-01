Milik przemówił po koszmarnej wpadce. Prosi o przebaczenie

W obecnym sezonie Juventus w składzie z Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem spisuje się doskonale. Drużyna z Turynu na ten moment jest liderem Serie A, jednak drugi Inter Mediolan rozegrał o dwa mecze mniej. Tak czy inaczej ekipa Massimiliano Allegriego przeżywa dobry okres. W sobotę o godz. 18:00 Juventus w ramach 22. kolejki u siebie zmierzył się z Empoli. Od pierwszej minuty na boisku wystąpił wspomniany Milik, który nieco ponad dwa tygodnie temu strzelił hat-tricka w pucharowym starciu przeciwko Frosinone. Tym razem Polak był jednak antybohaterem.

Milik przeprosił za brutalny faul. "Nie miałem takiego zamiaru"

W 16. minucie meczu z Empoli Arkadiusz Milik po mocnym podaniu niechlujnie przyjął piłkę, która odskoczyła mu na dobrych kilka metrów. Aby ratować sytuację, 72-krotny reprezentant Polski z impetem zaatakował rywala brutalnym wślizgiem. Początkowo sędzia od razu pokazał mu żółtą kartkę, jednak po analizie VAR-u błyskawicznie zamienił ją na czerwony kartonik. To sprawiło, że Juvetnus od 18. minuty musiał grać w osłabieniu.

Wbrew pozorom to gospodarze wyszli na prowadzenie. Bramkę na 1:0 w 50. minucie strzelił Dusan Vlahović. Dokładnie 20 minut później goście po golu Tommaso Baldanziego doprowadzili do wyrównania. Ostatecznie mecz zakończył się remisem.

Niedługo po ostatnim gwizdku Arkadiusz Milik w mediach społecznościowych wrócił do bezmyślnego faulu. 29-latek przeprosił za to, że przez jego przewinienie zespół musiał radzić sobie w dziesiątkę. "Przepraszam, nie chciałem wpakować kolegów w kłopoty, nie miałem takiego zamiaru... Proszę o przebaczenie. Do boju Juve!" - napisał Polak na Facebooku. W komentarzach pojawiło się wiele wpisów włoskich kibiców, którzy wsparli napastnika. "Arek, jesteś jednym z nas. Nigdy o tobie nie zapomnimy" - czytamy.

W kolejnym meczu Juventus czeka hitowe starcie przeciwko Interowi Mediolan, które może mieć ogromny wpływ na walkę o mistrzostwo. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 4 lutego o godz. 20:45.

