Dobre wieści dla Milika. Koniec rywalizacji

Arkadiusz Milik trafił do Juventusu półtora roku temu i początkowo był ważnym ogniwem. Napastnik, który w swoim CV ma m.in. Bayer Leverkusen, Ajax Amsterdam, Napoli czy Marsylię, zdobył w zeszłym sezonie Serie A siedem bramek. Problem w tym, że wiosną strzelił tylko jednego gola w lidze.

Na początku tego sezonu trener Massimiliano Allegri uznał, że Federico Chiesa, rasowy skrzydłowy, będzie pełnił rolę napastnika w systemie 1-3-5-2, w duecie z Dusanem Vlahoviciem. Tym samym Polak zaczął rywalizować z Moise Keanem o miano pierwszego rezerwowego. Ale był to raczej wyścig żółwi, bo Polak strzelił w Serie A dwa gole, a 23-letni Włoch żadnego.

Po 21 kolejkach Serie A Vlahović ma 11 goli, a Chiesa sześć. Milik co prawda zdobył niedawno trzy bramki w Pucharze Włoch, ale niewiele to zmieniło w jego sytuacji, bo nagle eksplodował talent Kenana Yildiza.

Yildiz urodził się w 2005 roku w Regensburgu, ale nie gra dla Niemców, tylko dla Turków. Ba! To właśnie Niemcom strzelił ostatnio gola, pierwszego w reprezentacji. Półtora roku temu Yildiz opuścił Bayern Monachium U-18 i dołączył do rezerw Juventusu. Dziś Yildiz ma na koncie trzy gole (jeden w Serie A oraz dwa w Pucharze Włoch), ale zachwyca swoją techniką i to właśnie on zaczął rywalizować z Chiesą o miejsce w składzie.

Milik zyskał jednego konkurenta, ale zarazem stracił innego

Tym samym Yildiz wyprzedził Milika w hierarchii. Są jednak i dobre wiadomości dla Polaka, bo Moise Kean zostanie wypożyczony na pół roku do Atletico Madryt. Hiszpanie mają zapłacić Juventusowi pół miliona euo oraz pokryć koszty utrzymania Włocha, który w przeszłości grał też w Paris Saint Germain oraz Evertonie.

Reasumując, Milik jest dziś czwartym napastnikiem w kolejności, a Juventus nie gra w europejskich pucharach, więc raczej będzie wchodził na końcówki w najbliższym czasie. Z kolei Kean będzie rywalizował o miejsce w składzie z Memphisem Depayem, Alvaro Moratą czy Antoine Griezmannem.