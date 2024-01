Krzysztof Piątek znalazł się na szczycie. Rekord. "Pierwszy w dziejach"

To był przełom 2018 i 2019 roku. Twarz Krzysztofa Piątka gościła na okładce słynnej "La Gazzetty dello Sport" nie rzadziej niż zdjęcia Cristiano Ronaldo. A charakterystyczna cieszynka zapewniła Polakowi przydomek "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec. I już na dzień dobry zaczęto go porównywać z wielkim Andrijem Szewczenką, a więc ostatnim zdobywcą Złotej Piłki ze wschodniej Europy. Entuzjazm udzielił się także Polakom. I wcale nie chodzi nam o nastawione na zysk projekty typu książka "Krzysztof Piątek. Piłkarski geniusz", ale o reakcje cenionych dziennikarzy. Także tych z Hiszpanii, którzy niemal codziennie łączyli go z transferem do Realu czy Barcelony.

Ale zamiast do Barcy czy Realu, Piątek trafił do Milanu. Także wielkiego klubu, jednak pogrążonego w kryzysie. Polak zaczął dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo już w drugim meczu strzelił w Pucharze Włoch dwa gole Napoli (2:0). W Serie A też wszedł w nowej koszulce z przytupem. Po 10 meczach miał na koncie osiem trafień, a na rozkładzie takich rywali jak: AS Roma, Atalanta czy Juventus.

Ale przypomnijmy jego debiut przeciwko Napoli, gdy padał wówczas rekord oglądalności stacji Eleven Sports. Średnio 431 tys widzów oglądało tamten mecz AC Milan - Napoli, w którym zadebiutował Piątek. To był wynik dużo lepszy od hitu polskiej Ekstraklasy między Lechem a Legią, a nawet El Clasico. I tu warto otworzyć nawias, bo obecny rekord Eleven został wykręcony przez Roberta Lewandowskiego, gdy w październiku 2022 roku Barca mierzyła się z Realem, a widzów przed telewizorami zebrało się 703 tysiące (nie licząc danych z aplikacji).

My się jednak zatrzymajmy przy debiucie Piątka z Milanem. Tak wspomina tamte chwile Mateusz Święcicki, komentator Eleven Sports.

"Pięć lat temu Krzysztof Piątek podpisał umowę z Milanem. Jego ligowy debiut (a wszedł w 71 minucie!) oglądało w Eleven prawie pół miliona widzów. To był wtedy rekord, dystansujący F1 czy El Clasico z Messim i Cristiano. Zainteresowanie, jakie tworzył, było zdumiewające. Miał wszystko, by na moment przebić się do naszej popkultury: strzelał gole, trafił do klubu ze wspaniałą przeszłością, miał świetną cieszynkę, kibice Milanu szybko stworzyli przyśpiewkę na jego cześć, która wpadała w ucho. Zdjął zainteresowanie z Lewego, na moment przejął rolę lidera. Żaden polski piłkarz po nim nie wykręcił takiego wariactwa. Przecież dziś to mamy pustynię w porównaniu do tamtego etapu. Rzecz jasna to pierwszy w dziejach naszej piłki meteor na taką skalę. I dlatego wciąż ten temat grzeje. W innych nacjach znajdziemy podobne przykłady bez problemu. Pewnie w każdym pokoleniu, bo historii bohaterów jednego sezonu było mnóstwo" - napisał Święcicki.

Piątek wreszcie odżył

Po zaledwie roku San Siro zapomniało jednak o porównaniach do Szewczenki. Milan wypchnął go do Herthy Berlin i cieszył się, że odzyskał chociaż 27 z 35 mln euro, które zainwestował. Wówczas niektórzy twierdzili, że Piątek wcale nie robi źle, bo Milan jest w kryzysie, a Hertha to ambitny projekt. Dziś brzmi to niczym żart: Milan półtora roku temu wygrał scudetto, wiosną grał w półfinale Ligi Mistrzów, a berlińczycy grają na zapleczu Bundesligi.

Ostatecznie w Bundeslidze Piątek strzelił zaledwie 12 goli w 56 meczach i zaczął się tułać po wypożyczeniach. Ale ani nie zachwycił we Florencji, ani w Salerno. O ile we Fiorentinie po prostu nie wyróżnił się niczym szczególnym (sześć goli w 18 spotkaniach), o tyle w słabiutkiej Salernitanie stał się momentami wręcz karykaturalny.

Turecki epizod na plus

Jesienią 28-latek wylądował w Turcji, gdzie początkowo rozczarowywał. Ale w końcu złapał niezłą formę. W barwach Basaksehiru zdobył już siedem bramek w lidze tureckiej. Jego klub zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli, jednak Polacy odetchnęli z ulgą, że "Pio" znowu strzela, choć pamiętajmy, że Adam Buksa i Sebastian Szymański mają więcej trafień (po 9).

Piątek już pewnie nigdy nie wróci na szczyt, na którym był pięć lat temu, ale wciąż ma kilka lat, by odwodnić, że kultowy sezon 2018/19 nie był dziełem absolutnego przypadku.