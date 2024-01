Sensacyjne wieści. Gigant chce reprezentanta Polski. Jest oferta

Hellas Verona przeżywa swoje gorsze chwile w tym sezonie, nie tylko pod względem osiąganych wyników sportowych. W grudniu zeszłego roku do klubu zapukała Policja Finansowa, która przejęła dokumenty w związku z podejrzeniami o fałszowanie faktur dot. umów sponsorskich. To miało pozwolić Hellasowi na uniknięcie zapłaty 10 mln euro podatków. Dodatkowo z klubu odeszli już Isak Hien, Filippo Terraciano, Cyril Ngonge, którzy wybrali oferty Atalanty, Milanu i Napoli. Łącznie Hellas zarobił w styczniu blisko 40 mln euro. Niewykluczone, że z klubu odejdzie także reprezentant Polski, czyli Paweł Dawidowicz.

To może być awans sportowy. Atalanta chce reprezentanta Polski

Portal calciohellas.it oraz Gianluigi Longari ze sportitalia.com zgodnie informują, że Dawidowicz może być kolejnym piłkarzem, który opuści Hellas w trakcie zimowego okna. Chętnie Polaka w swoich szeregach widziałaby Atalanta Bergamo, a więc piąty zespół tego sezonu ligi włoskiej, który wciąż pozostaje w grze na wszystkich frontach. Zgodnie z powyższymi źródłami, Atalanta miała zaoferować trzy-cztery miliony euro za Dawidowicza, a teraz trwają negocjacje między obiema drużynami.

Atalanta to zespół grający formacją z trójką środkowych obrońców. Obecnie Gian Piero Gasperini ma do dyspozycji na tej pozycji takich zawodników, jak Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti, Isak Hien, Sead Kolasinac, Rafael Toloi i Jose Luis Palomino. Wygląda na to, że Dawidowicz byłby ściągany przez Atalantę jako opcja do rotacji. Warto dodać, że zespół z Bergamo ma przed sobą nie tylko rywalizację w Serie A, ale też na etapie półfinału Pucharu Włoch (rywalem jest Fiorentina) oraz 1/8 finału Ligi Europy.

Jedynym polskim piłkarzem, który występował w pierwszym zespole Atalanty jest Arkadiusz Reca, który trafił do klubu latem 2018 roku za 3,7 mln euro z Wisły Płock. Łącznie defensor zagrał tam pięć meczów, a latem 2022 roku został wykupiony przez Spezię Calcio za 3,9 mln euro. W zespole Primavery (U-19 - red.) grał m.in. Przemysław Frąckowiak (teraz Polonia Środa Wielkopolska), Olaf Kobacki (Arka Gdynia), a obecnie jest tam Piotr Pardel.

Dawidowicz występuje we Włoszech od lata 2017 roku, kiedy to został wypożyczony z rezerw Benfiki do US Palermo. Piłkarzem Hellasu jest od lata 2018 roku, najpierw na zasadzie wypożyczenia, a potem został wykupiony za 3,5 mln euro. W tym czasie zagrał 140 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Niejednokrotnie był też kapitanem zespołu z Werony. Kontrakt Dawidowicza z Hellasem wygasa w czerwcu 2025 roku.

Atalanta i Hellas są na przeciwległych biegunach, jeśli chodzi o wyniki w tym sezonie Serie A. Zespół z Bergamo znajduje się na piątym miejscu z 33 punktami i traci tylko punkt do czwartej Fiorentiny, która znajduje się w strefie Ligi Mistrzów. Hellas zajmuje 18. miejsce z 17 punktami i traci punkt do Cagliari, które znajduje się tuż nad strefą spadkową.