W Polsce nie chcieli wydać na niego 200 tysięcy. Teraz przyćmiewa Lewandowskiego

Była 13. minuta niedzielnego meczu Girony z Sevillą, gdy Artem Dowbyk pokonał bramkarza po raz pierwszy. 360 sekund później miał już hat-tricka. Ostatecznie Girona wygrała 5:1 i umocniła się na pozycji lidera ligi hiszpańskiej, a Ukrainiec zrównał się bramkami z Judem Bellinghamem, najlepszym strzelcem ligi, który też uzbierał 14 trafień.

Reprezentant Ukrainy ma duże szanse, by zdobyć tytuł Pichichi dla najlepszego strzelca w Hiszpanii. Choć konkurencja nie śpi. Bellingham wciąż czaruje, ale jego współczynnik xG, czyli tzw. goli oczekiwanych, wynosi "8.2". Można mieć zatem wrażenie, że do tej pory strzelał więcej niż "powinien". Ale czy będzie w stanie utrzymać taką wybitną średnią? To będzie piekielnie trudne zadanie.

Za Bellinghamem i Dowbykiem, którego xG wynosi "10.91", jest Borja Mayoral, autor 13 goli. Hiszpan jednak gra w Getafe, ligowym średniaku, którego siła rażenia jest niemal dwa razy słabsza od Girony. A przecież w kolejce są jeszcze Alvaro Morata (13 goli) i Antoine Griezmann (11 bramek) z Atletico oraz - na co liczymy - wciąż Robert Lewandowski, autor ośmiu goli, który w teorii mógł wbić ich 11 (xG "11.83").

Przekroczyliśmy jednak już półmetek rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii i Dowbyk ma poważne argumenty, by stawiać go w roli poważnego kandydata po tytuł Pichichi. A na pewno móc wykreślić opinię, że jest tylko chwilową ciekawostką.

Nowy Szewczenko czy ukraiński Haaland?

Girona kupiła Dowbyka latem 2022 r. za niespełna osiem mln euro, a dziś jego wartość jest kilka razy większa. Do Hiszpanii trafiła z ukraińskiego Dnipra, dość egzotycznego kierunku dla fanów hiszpańskiego futbolu.

Jako 19-latek strzelił dla Dnipra sześć bramek w 22 meczach, ale rzadko rozgrywał wtedy pełne mecze. Dowbyk wzbudził wtedy zainteresowanie Wisły Kraków, ale podobno na przeszkodzie stanęło 200 tys. euro prowizji, jakie "Biała Gwiazda" miałaby wydać przy transakcji. Ostatecznie Wisła ściągnęła Denisa Bałaniuka (zero goli w 10 meczach), a Dowbyka zgarnęło duńskie FC Midtjylland. Napastnik miał jednak kłopot, by przebić się do składu. Jego karierę wyhamowała poważna operacja więzadła krzyżowego w kolanie.

Napastnik wrócił do Ukrainy, by odbudować formę w Dnipro, które zmieniło nazwę na SK Dnipro-1. Sezon 2020/21 zakończył z 10 golami w 27 meczach, ale później jego liczby były już naprawdę imponujące:

sezon 2021/22 : To już 14 goli i pięć asyst w 17 meczach.

: To już 14 goli i pięć asyst w 17 meczach. sezon 2022/23: 24 gole i sześć asyst w 30 meczach ligi ukraińskiej oraz pięć bramek i dwie asysty w Lidze Konferencji UEFA.

W tym sezonie - a konkretnie na jego półmetku - to kolejne 14 goli oraz pięć asyst. Biorąc pod uwagę czołowe ligi Europy, w klasyfikacji kanadyjskiej (gole i asysty), jedynie Mohamed Salah z Liverpoolu oraz Harry Kane z Bayernu mają lepsze liczby. Do tego Ukrainiec dorzucił kilka bramek dla reprezentacji, więc szybko zdobył sympatię rodaków.

- Nie spotykałem się z tym, by w Ukrainie robiono z niego wielkiego idola, ale na pewno jest ważnym ambasadorem naszego kraju, a jego kariera pokazuje, że niemożliwe nie istnieje. Młodzi patrzą na Artema Dowbyka i dostrzegają, że sukces za granicą jest możliwy nawet wtedy, jeśli trochę później wyjedziesz - mówi Sport.pl Wołodymir Zwerow, ukraiński dziennikarz.

- Okazuje się, że błysnąć w Europie można także w wieku 26 lat. Jego kariera jest nietypowa, bo większość reprezentantów kraju to absolwenci akademii Dynama Kijów czy Szachtara Donieck, a Dowbyk jeszcze jako 17-latek grał w III lidze. Największe kluby nie widziały w nim jednak napastnika, który zrobi różnicę na najwyższym poziomie. Obecnie Girona to wymarzone otoczenie i świetny projekt dla niego. OK, trudno dziś przesądzać, czy w innym klubie, już nie pod okiem utalentowanego trenera Michela, też by zachwycał. A z drugiej strony, obserwując go w Gironie, nie pokazał niczego, czego nie widziałem wcześniej i mimo to potrafił przenieść skuteczność do La Ligi, choć w przeszłości nie brakowało tych, którzy za granicą gaśli - tłumaczy Zwerow.

W mediach powoli pojawiają się oczywiście porównania do Andrija Szewczenki, ale nie są one zbyt trafione, bo "Szewa" pokazał się światu już jako 21-latek, gdy w barwach Dynama Kijów strzelił w Lidze Mistrzów trzy gole Barcelonie na Camp Nou. No i nikt nie zakłada, że Dowbyk, tak jak jego rodak, sięgnie kiedyś po... Złotą Piłkę.

Poza tym to nieco inny typ napastnika. 26-letni Dowbyk - zachowując proporcję - przypomina raczej Erlinga Haalanda. Jest wysoki (189 cm), bardzo silny, szybki i ma świetną lewą nogę. I też jest równie przebojowy.

- Na czym polega jego sekret? Jest bardzo pewny siebie. Poza boiskiem jest spokojny i cichy, ale na murawie staje się prawdziwym liderem. Wspiera swoich kolegów, ale potrafi też kłócić się z rywalami. Jego zaletą jako napastnika, oprócz cech fizycznych i dobrej lewej nogi, jest cierpliwość. Może w pierwszej połowie nie dotykać prawie w ogóle piłki, ale zawsze zachowuje spokój, bo wie, że mecz kończy się dopiero po 90 minutach - tłumaczy ukraiński dziennikarz.

A wracając do Szewczenki, Dowbyk - być może tak jak "Szewa" - trafi do Chelsea, bo już się plotkuje o zainteresowaniu ze strony klubów Premier League. Ale na razie Ukraińcowi świetnie w Gironie.

Hiszpania będzie miała własne Leicester?

- Nie czuję żadnej presji - takimi słowami przywitał się pół roku temu z kibicami Girony. Zaaklimatyzować się w nowym klubie pomogli mu rodacy - Wiktor Cygankow, przebojowy skrzydłowy, oraz jeden z ukraińskich pracowników technicznych Girony.

Dowbyk trafił do idealnego miejsca, by się rozwijać. Dotychczas futbolowa Katalonia kojarzyła się głównie z Barceloną, ale w tym sezonie to inny klub jest wizytówką regionu. Chociaż jeszcze dwa lata temu Girona była drugoligowcem, dziś jest liderem ligi hiszpańskiej.

Nic więc dziwnego, że pojawiają się porównania do historii Leicester, które było ostatnim underdogiem zdobywającym tytuł w czołowej lidze. "Lisy" triumfowały w Premier League w sezonie 2015/2016, a jeszcze rok wcześniej zajęły 14. miejsce jako beniaminek. A przecież latem wydawało się, że Gironę czeka walka o ligowy byt, bo zespół opuścili m.in. Santiago Bueno (środkowy obrońca, który przeniósł się do Wolverhampton), Rodrigo Riquelme (wrócił z wypożyczenia do Atletico), najlepszy strzelec Taty Castellanos (Lazio) czy Oriol Romeu (dziś Barca).

Dziś Girona zachwyca ofensywną piłką, a o świetnie funkcjonującej machinie trenera Michela przeczytacie w tekście dziennikarza Sport.pl Filipa Modrzejewskiego. Oprócz goli Dowbyka, kibice podziwiają także oba skrzydła. Na lewej stronie czarują: Savio oraz Miguel Gutierrez, a na prawej Yan Couto oraz Cygankow. Dobrze też wygląda w obronie Eric Garcia, który przecież odbił się od Barcelony i Manchesteru City.

Trzeba w tym miejscu otworzyć nawias, by kibice nie przesadzali z powielaniem niezwykle romantycznej historii Girony, bo to nie do końca historia kopciuszka. Kataloński klub należy do Football City Group, a więc coraz bardziej ekspansywnego futbolowego imperium, którego epicentrum mieści się w błękitnej części Manchesteru.

Należność do City Football Group nie ogranicza się tylko do wewnętrznych transferów między 12 klubami konsorcjum. Girona latem korzysta obiektów Manchesteru, a jej trenerzy i działacze uczą się całego know how właśnie od gigantów z City. A żeby było ciekawiej, to prezesem zarządu i częściowym udziałowcem Girony jest Pere Guardiola, brat Pepa.

Bramki Dowbyka ważą dużo. Znacznie więcej niż zwykłe gole

Czerkasy to miasto w centralnej części Ukrainy, które leży nad Dnieprem. Do tej pory te rejony mogły się kojarzyć z wieszczem Tarasem Szewczenką czy Jurijem Illenką, jednym z czołowych twórców ukraińskiego kina. Dziś Czerkasy to miasto Dowbyka.

Choć w tym mieście akurat nie ma ognia, to w kraju wciąż giną setki cywilów. Teraz uwaga mediów przeniosła się na Bliski Wschód i na tragedię, która dzieje się w Stefie Gazy, ale dla Ukraińców każdy gol Dowbyka ma wartość podwójną. Cieszy nie tylko tych przed telewizorami, ale i daje namiastkę normalności tym, którzy walczą w okopach.

- Gdy tylko trafiłem do Girony, wielu ludzi dopytywało mnie o Ukrainę. Tutaj ludzie wiedzą, jaka jest prawda o rosyjskiej inwazji. Zwykli ludzie są po naszej stronie, bo chcą pokoju i wolnej Ukrainy - tłumaczy Dowbyk.

No to strzelaj Artem, masz dla kogo.