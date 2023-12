Włosi wskazali wielką zasługę Mourinho. Wspomnieli o dwóch Polakach

W sobotni wieczór AS Roma zakończy grę w 2023 roku. Rzymianie w ligowym klasyku zagrają z Juventusem. To ważne starcie w kontekście walki o upragnioną kwalifikację do Ligi Mistrzów. Na mecz w tych rozgrywkach kibice "Giallorossich" czekają już od marca 2019 roku. Wówczas w 1/8 finału zostali wyeliminowani przez FC Porto.

Dzieci Mourinho. Wśród nich Polacy!

Minione dwanaście miesięcy miało dla Romy słodko-gorzki smak. Wiosną rzymianie przegrali w pełnym kontrowersji finale Ligi Europy z Sevillą i zaprzepaścili szansę na awans do Ligi Mistrzów. Latem do Rzymu trafił Romelu Lukaku, a jesienią w stolicy Italii wypromował się kolejny młody zawodnik. To właśnie na ten aspekt kadencji Mourinho zwracają uwagę włoskie media.

Portugalczyk stara się korzystać z "produktów" akademii piłkarskiej Romy. Wychowankowie słynnej Trigorii cieszą się jego wielkim zaufaniem. - To młodzi ludzie, którzy wystrzeliwują jeden po drugim, od kiedy Mourinho pojawił się w Rzymie - ocenia włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport".

- Nazywa ich dziećmi, częściowo z uczucia, częściowo z przyzwyczajenia. Przede wszystkim jednak przytula je, jakby były naprawdę jego małymi dziećmi - pisze romanews.eu.

Na uwagę zasługują dwa nazwiska. Pierwszym z nich jest Nicola Zalewski, który choć w kubie debiutował jeszcze za kadencji Paulo Fonseki, to właśnie u Mourinho niespodziewanie stał się ważną postacią zespołu. Polak dobija powoli do 100 występów w koszulce z wilkiem na piersi. Ostatnio znów znajduje się na fali wznoszącej, a w meczu przeciwko Napoli "zarobił" czerwoną kartkę dla rywala.

Jego wkład w wygranie przez Romę Ligi Konferencji był nie do przecenienia, a dobra gra w rzymskim klubie zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski i wyjazdem na mundial. W narodowych barwach 21-latek rozegrał już 14 meczów.

Z Romą wiąże go jeszcze dwuletni kontrakt i wobec plotek łączących jego konkurenta Leonardo Spinazzolę z transferem. Mistrz Europy może odejść do jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej lub do ligi tureckiej. Gdyby opuścił Stadio Olimpico, Zalewski miałby jeszcze więcej szans na grę.

Nową umowę - aż do 2028 roku - podpisał za to Edoardo Bove. To piłkarz, który przed przyjściem Mourinho miał być wypożyczony do występującej w Serie C Triestiny. Wielu kibiców widzi w nim przyszłego kapitana.

Wyżej wspominany Zalewski nie jest jedynym Polakiem, który otrzymał szansę od Mourinho. Jordan Majchrzak w poprzednim sezonie rozegrał 13 minut w meczu z Sassuolo (3:4). 19-latek dziś jest piłkarzem Puszczy Niepołomice i w Ekstraklasie jesienią zanotował 11 meczów.

To tylko 3 z 13 młodych zawodników, którym szansę na zaistnienie dał Jose Mourinho. Część z nich (Zalewski, Bove) stanowi ważne elementy pierwszego zespołu, zaś część dopiero debiutowała - jak Niccolo Pisilli, strzelec gola w meczu Ligi Europy z Sheriffem Tyraspol. Kilku wypromowało się i Roma mogła na nich zarobić. To chociażby Felix Afena-Gyan sprzedany do Cremonese za 6 milionów euro, czy pomocnik Benjamn Tahirović, którego za 7,5 miliona kupił Ajax. Taką samą kwotę za Cristiana Volpato zapłaciło już Sassuolo. Ten sam klub zapłacił 2,5 miliona za Filippo Missoriego. Giacomo Faticanti do Lecce trafił za milion euro, a Roma zagwarantowała sobie 35% z kwoty następnego transferu.

- Dzieci Mou dorastają. Często przynoszą też pieniądze… - kwituje romanews.eu

"Dzieci Mourinho" w Romie: