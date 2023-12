Dwóm klubom oberwało się od Mourinho. Co za szpilki. Może zaboleć

Choć Jose Mourinho trafił do Romy jako posiadacz 27 trofeów, w tym najważniejszych, jak dwa puchary Ligi Mistrzów czy czterech nagród dla najlepszego trenera świata, to wielu ekspertów podchodziła do decyzji rzymskiego klubu sceptycznie. No bo jaki sens był w gloryfikowaniu przeszłości Mou, skoro w poprzednich kilku latach "The Special One" głównie zawodził?

Spójrzmy na jego przygodę w Manchesterze United. Zgoda - Jose zdobył Ligę Europy i Puchar Ligi, ale przecież to nie mogło zaspokoić ambicji klubu, którego potęgę zbudował sir Alex Ferguson. Portugalczyk opuścił klub po 17 kolejkach sezonu 2018/19, gdy do prowadzącego w tabeli City tracił aż 19 punktów.

- W United nadal są zawodnicy, przed którymi ostrzegałem. Po dwóch miesiącach powiedziałem władzom Manchesteru, że "z nimi nie pójdziecie do przodu". I wiesz co? Ci piłkarze do dziś są w klubie - powiedział Mourinho w podcaście "Obi One", którego gospodarzem jest John Obi Mikel. Nigeryjczyk pracował z Portugalczykiem w Chelsea, a dziś nagrywa podcasty.

Mikel spytał też Mourinho o to, co go najbardziej zaskoczyło w karierze.

- Jaka była najbardziej niezrozumiałą chwila w twojej karierze? - zagaił Mikel.

- Klub, który ma pustą gablotę z trofeami, zwolnił mnie dwa dni przed finałem - powiedział Mou.

Chodziło, rzecz jasna, o Tottenham. O przygodzie z londyńskim klubem nie ma sensu się rozpisywać. Portugalczyk przejął drużynę w listopadzie 2019 r., kilka miesięcy po tym jak klub z Londynu dotarł do finału LM. Nie dość, że Tottenham przestał grać porywającą piłkę, jak za kadencji Mauricio Pochettino, to i wyniki były złe, nie mówiąc o atmosferze. Po nieudanej kilkunastomiesięcznej przygodzie wszyscy odetchnęli ulgą, bo toksyczny Mourinho odszedł. Zastąpił go Ryan Mason i już na dzień dobry przegrał finał EFL Cup 0:1 z Manchesterem City.

Mourinho zdradził, czemu ma siwe włosy

Ciekawych wątków jest więcej. - Te wszystkie siwe włosy, które widzicie, pojawiły się przez niego i jego agenta - powiedział Mourinho o Lassanie Diarre, który w przeszłości grał m.in. w Chelsea, Arsenalu, Realu czy PSG.

Mourinho obecnie jest trenerem Romy, z którą wygrał w debiutanckim sezonie Ligę Konferencji, a rok później awansował do finału Ligi Europy przegranego z Sevillą.