Burza w klubie Polaka! Szykowali hit i się zaczęło

Leo Bonucci rozpoczynał karierę w młodzieżówce Interu Mediolan, a do Juventusu trafił z Bari, które w 2010 roku sprzedało go za 15 milionów euro. Początkowo był wielkim rozczarowaniem, ale z czasem stał się legendą. No bo jak inaczej nazwać piłkarza, który w barwach Juve rozegrał ponad 500 meczów, wygrał osiem mistrzostw Włoch, cztery puchary kraju i dwa razy grał w finale Ligi Mistrzów?

No i wraz z Andreą Barzaglim oraz Giorgio Chiellini tworzył legendarny tercet "BBC", który jest uznawany za jeden z najlepszych bloków defensywnych w historii futbolu. Sukcesy odnosił też w kadrze. W 2012 roku zdobył wicemistrzostwo Europy, a w 2021 r. wygrał ten turniej, strzelając nawet gola w finale. Wraz z Chiellinim stworzyli wręcz idealną parę, która w finale zatrzymała Anglików. To był ich "Last Dance" na najwyższym poziomie.

Największym atutem Bonucciego było rozgrywanie, a konkretnie długie piłki uruchomiające napastników. Był też świetny w kryciu jeden na jednego, ale w ostatnim czasie coraz częściej uciekali mu napastnicy. Choć nigdy nie był demonem szybkości, to ostatnio jego zwrotność była jeszcze słabsza. I właśnie dlatego latem 2023 r. pożegnał się z nim Juventus, choć piłkarz miał jeszcze ważny przez rok kontrakt.

Włoch trafił do Unionu Berlin, który sensacyjnie awansował do Ligi Mistrzów. Minęło kilka miesięcy, ale Bonucci, delikatnie pisząc, nie zachwyca w nowym klubie, w którym rozegrał zaledwie 10 meczów, w tym trzy w LM. Ale łącznie na boisku przebywał przez zaledwie 723 minuty. Możliwe, że już w styczniu wróci do Włoch.

Bonucci trafi do Romy?

- Kierownictwo Romy przekonało się, aby zakontraktować Bonucciego. A to dlatego, że kontuzjowani są ważni stoperzy. Uraz ma Smalling, a Kumbulla wróci dopiero za kilka miesięcy. Ściągnięcie Bonucciego podoba się też Jose Mourinho. Inne zdanie mają jednak fani Romy - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

Fanom Romy zapewne nie podoba się pomysł, by podstarzała ikona Juventusu miała teraz bronić barw Romy. Co prawda Paulo Dybala to dziś największa gwiazda "Wilków", ale Argentyńczyk, pomimo problemów zdrowotnych, wciąż potrafi zachwycać.

"Gazzetta" pisze, że alternatywą dla Bonucciego jest Thilo Kehrer z West Ham.