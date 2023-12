"Jak wygłodniały goryl". Zmora Lewandowskiego kończy z piłką

- Giorgio Chiellini i Sergio Ramos to najtrudniejsi rywale, z jakimi kiedykolwiek się mierzyłem - powiedział Robert Lewandowski. - Włoch był najtwardszym przeciwnikiem w mojej karierze - oświadczył Harry Kane, a tych samych słów użyli też Edinson Cavani oraz Bernardo Silva. Natomiast Zlatan Ibrahimović twierdził, że przy nikim na boisku tak nie cierpiał, jak właśnie przy Chiellinim. Alvaro Morata przekonywał, że walka o piłkę z Giorgio jest jak wejście do klatki z wygłodniałym gorylem. Trudno o lepsze rekomendacje, prawda?

A jeśli komuś wciąż mało, to niech zajrzy do gabloty z trofeami. Chiellini zdobył m.in. dziewięć mistrzostw Włoch, pięć Pucharów Włoch, sześć Superpucharów, mistrzostwo MLS, no i złoto Euro 2020. Zabrakło mu tylko triumfu w Lidze Mistrzów, bo Juve dwukrotnie przegrywało w finałach.

Chiellini urodził się w Pisie w 1984 r., a pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Livorno. Jego cała rodzina kibicowała Juventusowi, ale on miał w sercu Milan. W 2004 r. ściągnęła go Fiorentina, ale już 12 miesięcy później zgłosiła się "Stara Dama", a Chiellini nie protestował. Podpisał kontrakt z ukochanym klubem swojego ojca oraz rodzeństwa.

To był 2005 rok. W debiutanckim sezonie grał na lewej obronie, ale co tu się dziwić skoro stoperami u Fabio Capello byli Lillian Thuram i Fabio Cannavaro. Więcej okazji do gry, już w roli środkowego obrońcy, miał w kolejnym sezonie, w którym Juventus występował w Serie B po zdegradowaniu z powodu afery Calciopoli.

- Otrzymałem wtedy kilka ofert z Serie A, ale jak mogłem odejść, skoro świeżo upieczeni mistrzowie świata, jak Alessandro Del Piero czy Gianluigi Buffon oświadczyli, że zostaną. Nie miałem z tym problemu i zostałem w Serie B - tłumaczył po latach. Choć w kadrze pozostali również m.in. David Trezeguet i Pavel Nedved, a Juventus po zaledwie roku wrócił do Serie A, to przez kilka lat nie mógł dojść do siebie.

Na właściwe tory wrócił dopiero z trenerem Antonio Conte, z którym Juve sięgnęło po trzy mistrzostwa Włoch z rzędu, choć dwa poprzednie sezony kończyło na siódmym miejscu.

- Conte nauczył mnie grać z piłką przy nodze. Był pierwszym trenerem, który chciał, żebym to regularnie czynił. Dzięki temu otworzył się przede mną nowy świat. Przeszedłem ewolucję i się rozwinąłem. Wiadomo, że i szukałem podania do Leo Bonucciego, aby to on rozgrywał, ale dzięki Conte ja także próbowałem. To kapitalny trener. Świetny motywator, ale zarazem obsesyjny szkoleniowiec, który po pewnym czasie męczy środowisko - powiedział o nim Chiellini.

Następnie zaczęła się pięcioletnia kadencja Massimiliano Allegriego, dzięki której Juventus wygrał pięć mistrzów kraju, cztery Puchary Włoch i dwa razy awansował do finału Ligi Mistrzów. - Allegri otworzył nam okno. Dał odetchnąć. Nie przytłaczał i nie męczył sobą - powiedział włoski stoper.

Po Allegrim przyszedł Maurizio Sarri, z którym Juve zdobyło dziewiąty tytuł z rzędu. "Stara Dama "nie osiągnęłaby tyle sukcesów, gdyby nie kultowy blok obrony "BBC", który tworzyło trzech stoperów przed nieśmiertelnym Gigim Buffonem.

Andrea Barzagli, Leo Bonucci, Chiellini. Bonucci najlepiej z nich rozgrywał, a jego znakiem firmowym były długie piłki uruchamiające napastników, Barzagli niemal w ogóle nie popełniał błędów, ale spoiwem obrony był Chiellini, który nie bez powodu biegał z opaską kapitańską.

Chiellini był obrońcą w starym stylu, który przede wszystkim był świetnym w destrukcji. To trochę mit, że nie potrafił rozgrywać, bo to całkiem nieźle mu wychodziło, ale po prostu dość pokracznie wyglądał z piłką przy nodze. Jego największym atutem była jednak gra w kontakcie z rywalem. Potrafił wsadzić głowę tam, gdzie inni baliby się wsadzić nogę. Banał? Być może. Ale nie bez powodu Chiellini kilkanaście meczów w karierze kończył z bandażem na głowie.

Choć bywał boiskowym brutalem, to wcale nie kolekcjonował czerwonych kartek. Rozegrał ponad 800 spotkań, a tylko siedem razy został wyrzucony z boiska. Dla porównania: Sergio Ramos w ciągu kariery zobaczył 29 czerwonych kartek. Tacy jak Chiellini to podobno wymarły gatunek.

Takich jak on, będzie we Włoszech coraz mniej. Tak przynajmniej uważa Giorgio, który wini za to... Pepa Guardiolę. - Guardiola zrujnował wielu obrońców we Włoszech. Właściwie to całe pokolenie. Teraz wszyscy obrońcy chcą wyprowadzać piłkę i rozgrywać, a nikt już nie potrafi kryć indywidualnie. Tiki-taka jest dla Hiszpanów, nie dla Włochów - powiedział kiedyś Chiellini.

Chiellini wyznawał zasadę, że piłka można przejść, ale zawodnik już nie. Wie coś o tym Bukayo Saka, który w finale Euro mógł stanąć oko w oko z włoskim bramkarzem, ale Chiellini powstrzymał go chamskim, acz - nie ma co kryć - sprytnym faulem. Wideo stało się kultowe, a Włosi kilka minut później cieszyli się ze złota.

Ale Chiellini potrafił w sprytny sposób zdeprymować zawodnika. Wystarczy przypomnieć rzuty karne z Euro 2020, gdy wyprowadził z równowagi Jordiego Albę tuż przed konkursem jedenastek. I zrobił to, jak zwykle, z uśmiechem na ustach.

Zresztą tamto Euro to był ostatni wielki popis duet Chiellini - Bonucci, coś na miarę "Last Dance" Chicago Bulls. Gdy obejrzycie poniższy filmik, to zrozumiecie, dlaczego Jose Mourinho przekonywał, że Chiellini i Bonucci mogliby wykładać na Harvardzie na temat sztuki bronienia.

To był jego największy sukces z kadrą, w której rozegrał 117 meczów. Co ciekawe nigdy nie zagrał w fazie pucharowej mundialu, ale na mistrzostwach Europy zawsze dawał popis. Tak było w 2012, gdy Włosi zdobyli srebrny medal, ale i cztery lata później, gdy odpadli w ćwierćfinale. No i w 2021.

Ale w ostatnich latach kariery kontuzje uniemożliwiały mu regularną grę, więc latem 2022 odszedł na płatną emeryturę do Los Angeles FC i już na dzień dobry wygrał rozgrywki MLS. I znowu grał wedle dewizy: piłka może przejść, ale zawodnik już nie.

Kilka dni temu miał szansę na drugi tytuł, ale Los Angeles przegrało w finale. I tym samym Chiellini, który łączył dwie generacje piłkarzy, zakończył karierę. Aż 428 meczów zagrał u boku Buffona, 344 z Bonuccim i niemal 200 z Del Piero. Ale mnóstwo gier rozegrał także u boku młodszych, jak Paulo Dybala czy Paul Pogba.

Nie sposób mówić o Chiellinim, ograniczając się tylko do boiska. Poza nim także był charyzmatyczny, ale przede wszystkim wiecznie uśmiechnięty. Przecież nawet, co może dziwić, uwielbiali go sędziowie. Tomasz Listkiewicz mówił, że najfajniejszymi piłkarzami, którym prowadził mecze byli: Buffon oraz właśnie Chiellini.

Podobnego zdania jest Szymon Marciniak, który kiedyś w Lidze Mistrzów nieco skrzywdził Juventus w starciu z Tottenhamem.

- Obejrzeliśmy tę sytuację w przerwie i wiedzieliśmy, że popełniliśmy błąd. Otwieramy drzwi od szatni, a tam czeka na nas jedenastu piłkarzy Juventusu. Chwilę pogadali, ale Chiellini ich zabrał. Potem Giorgio podszedł i powiedział do mnie: "Marcin, nie martw się, najlepsi popełniają błędy. Ale my i tak wygramy ten mecz" - wspominał Marciniak w "Foot Trucku". "Stara Dama" faktycznie wygrała i awansowała.

Miło Chielliniego wspomina też Ola Sikora, która kilka lat temu grała w Juve.

- Duże wrażenie sprawił na mnie kapitan Giorgio Chiellini. Zawsze podchodził, uśmiechał się i pytał: "co słychać, jak się ułożył mecz?". Małe gesty, ale zostają w pamięci. Oprócz Chielliniego podobnie nastawieni byli Leonardo Bonucci i Gianluigi Buffon. I to było bardzo miłe, bo nie wszyscy mieli w sobie taki entuzjazm - wspominała na naszych łamach.

Warto też wrócić do 2014 r., gdy Włosi odpadli z grupy mundialu, rywalizując z Urugwajem. Pewnie mogliby awansować, ale sędzia nie dopatrzył się faulu Luisa Suareza, który bez powodu ugryzł Chielliniego. Włoch jednak nie był później zły na Suareza, choć ten powinien wylecieć z boiska.

- Zadzwoniłem do niego kilka dni po meczu, ale nie musiał przepraszać. Też jestem na boisku skur***em i jestem z tego dumny. Ja i Suarez jesteśmy podobni. Cwaniactwo i złośliwość to część gry. Nie nazwałbym tego oszustwem. Musisz być inteligentny, żeby pokonać swojego rywala - podsumował Chiellini.

Jakie plany na przyszłość ma Chiellini?

39-latek zarzeka się, że - przynajmniej na razie - nie zostanie trenerem. Do lata pozostanie w Los Angeles, a potem wróci do Turynu do rodziny. No i pewnie zostanie ważnym działaczem Juventusu. Ale nie interesuje go rola ambasadora czy maskotki. I trudno się dziwić, bo zawsze dbał o swoje referencje.

Już w 2010 roku Chiellini ukończył studia ekonomiczne przy Uniwersytecie Turyńskim. Kilka lat później został magistrem nauk ekonomicznych. - Mam odpowiednie wykształcenie, by zarządzać w sporcie. Kiedyś chętnie wrócę do Juve. Nie wiem, w jakiej dokładnie roli, ale spędziłem tam pół życia i nadal jestem związany z klubem - powiedział.

Miło go będzie zobaczyć w dobrze skrojonym garniturze na stadionie w loży VIP. Choć za bandażami na głowie będziemy jednak tęsknić. Do zobaczenia, Giorgio!