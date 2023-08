No to teraz Zieliński będzie miał problem. Chce zostać? Dobrze, ale będzie miał trudniej

Przez ostatnie tygodnie jednym z głównych tematów we włoskich mediach była przyszłość Piotra Zielińskiego. Najpierw wydawało się, że Polak przedłuży umowę z Napoli i zgodzi się na obniżkę pensji. Potem pojawiły się wieści o zainteresowaniu Al-Ahli i Lazio, ale prezes Claudio Lotito przyznał w mediach, że Zieliński zdecydował się przedłużyć kontrakt z obecnym pracodawcą. Wciąż jednak nie ma złożonego podpisu, więc swoją szansę ponownie wyczuli Saudyjczycy. Niezależnie od tego, jak ta sytuacja się finalnie zakończy, to Napoli nadal rozgląda się za wzmocnieniami.

Zieliński będzie miał nowego konkurenta w Napoli? To gwiazda ligowych rywali

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje, że Napoli poszukuje wzmocnienia w linii pomocy. Kandydatem dla mistrzów Włoch jest Teun Koopmeiners z Atalanty Bergamo. Napoli teraz prowadzi rozmowy z agentami Holendra i samym piłkarzem, żeby namówić go na zmianę otoczenia. Na razie Atalanta uważa Koopmeinersa za piłkarza niesprzedawalnego i nie zamierza się z nim rozstawać. Matteo Moretto dodaje, że pomocnik naciska na transfer, bo chce spełnić marzenie o grze w Lidze Mistrzów.

Włoskie media uważają, że Napoli mogłoby teraz zaproponować Atalancie około 30-35 mln euro za Koopmeinersa. Di Marzio podkreśla, że Napoli czeka również na określenie sytuacji Piotra Zielińskiego w obliczu najnowszej oferty z Al-Ahli. Polak został pominięty przez trenera Rudiego Garcię i nie zagrał w meczu towarzyskim z Augsburgiem (1:0). W obliczu tych informacji warto dodać, że Napoli zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, a Atalanta będzie występować w Lidze Europy.

Koopmeiners gra w barwach Atalanty od lata 2021 roku, gdy odszedł za 14 mln euro z AZ Alkmaar. W tym czasie Holender zagrał 78 meczów w barwach drużyny z Lombardii, w których strzelił czternaście goli i zanotował osiem asyst. Jego umowa z Atalantą wygasa w czerwcu 2025 roku.

Do tej pory Napoli straciło m.in. Kim Min-jae, który odszedł do Bayernu Monachium za 50 mln euro. Mistrzowie Włoch wykupili Giacomo Raspadoriego z Sassuolo i Giovanniego Simeone z Hellasu Verona, a także zakontraktowali Elię Caprile z Bari, od razu wysyłając go na wypożyczenie do Empoli.