Niewiarygodne! Man City miało trofeum na wyciągnięcie ręki do 101. minuty meczu! Przegrało

Manchester City ma za sobą zdecydowanie najlepszy sezon w historii, zwieńczony potrójną koroną. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę pokonał Inter Mediolan w finale Ligi Mistrzów, wygrał z Manchesterem United w finale FA Cup, a także zdołał wyprzedzić Arsenal w walce o mistrzostwo Anglii. Mimo tego sukcesu City się nie zatrzymuje i sprowadziło latem Mateo Kovacicia oraz Josko Gvardiola. Równie ciekawie jest w Arsenalu, gdzie wydano wielkie pieniądze na Declana Rice'a, Jurriena Timbera i Kaia Havertza.

Na starcie nowych rozgrywek oba zespoły zaczynają od walki o pierwsze trofeum, czyli o Tarczę Wspólnoty. Manchester City wygrywał ją sześciokrotnie (po raz ostatni w 2019 roku), a Arsenal triumfował aż 16 razy (ostatni raz w 2020 roku). Jakub Kiwior zaczął to spotkanie na ławce rezerwowych.

Arsenal zneutralizował Erlinga Haalanda i wygrał. Emocjonująca końcówka spotkania

Dużo lepiej w spotkanie wszedł Manchester City, który miał wyższe posiadanie piłki i starał się zagrozić bramce Aarona Ramsdale'a. Uderzenia sprzed pola karnego próbował m.in. Rodri, ale w tej sytuacji skutecznie interweniował Rice. Pojawiło się też dośrodkowanie z bocznej strefy, ale tam Benjamin White uprzedził Juliana Alvareza. Erling Haaland nie miał zbyt wielu okazji do tego, by się wykazać. Nie stworzył żadnego realnego zagrożenia pod bramką przeciwnika. Arsenal był jednak dużo konkretniejszy, co przekładało się na liczbę sytuacji.

Dwukrotnie swoich sił próbował Kai Havertz, ale na drodze stawał mu Stefan Ortega. John Stones zablokował też jedno z uderzeń Gabriela Martinelliego. Zdecydowanie największą uwagę zwracał arbiter Michael Oliver, który zaczął korzystać z wprowadzonych zmian w przepisach. Mowa tutaj o karaniu piłkarzy żółtą kartką za odkopnięcie piłki po odgwizdaniu faulu, a także karaniu trenerów za żywiołowe protesty przy linii. Kartkę zobaczył m.in. Alvarez czy Mikel Arteta.

W drugiej połowie City zaczęło dochodzić do głosu. W 52. minucie Stones mógł pokonać Ramsdale'a po rzucie rożnym, ale bramkarz Arsenalu był czujny i skutecznie interweniował. Pep Guardiola postanowił zaskoczyć i zmienił Haalanda w 64. minucie, posyłając w bój Cole'a Palmera. Dla Norwega to był szósty kolejny mecz, w którym nie potrafił strzelić gola. Wychowanek City błyskawicznie odpłacił się Guardioli za zaufanie. W 77. minucie Anglik dostał piłkę od Kevina De Bruyne, a potem uderzeniem wewnętrzną częścią stopy pokonał Ramsdale'a.

Manchester City szukał drugiego gola, ale w 83. minucie Ramsdale zatrzymał uderzenia Phila Fodena i Rodriego. Londyńczycy szukali gola wyrównującego i dokonali tego w 101. minucie po tym, jak piłka po uderzeniu Leandro Trossarda odbiła się od Manuela Akanjiego i zmyliła interweniującego Ortegę. W konkursie rzutów karnych gracze Arsenalu się nie mylili. Kevin De Bruyne trafił w poprzeczkę, a Ramsdale obronił uderzenie Rodriego. Tym samym podopieczni Mikela Artety mogli cieszyć się z pierwszego trofeum w sezonie.