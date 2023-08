Turecki gigant chciał reprezentanta Polski. Klub Polaka nawet nie odpowiedział na ofertę

Damian Szymański jest filarem AEK-u Ateny, do którego trafił w styczniu 2020 roku. Najpierw grał w Grecji na wypożyczeniu z Achmatu Grozny, a pół roku później przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego. W poprzednim sezonie zdobył dwie bramki w 34 meczach i przyczynił się do zdobycia mistrzostwa i Pucharu Grecji. Nic więc dziwnego, że władze klubu oraz trener obdarzyli go takim zaufaniem, że w kwietniu przedłużyli z nim kontrakt o kolejne cztery lata. Okazuje się jednak, że mimo wszystko już tego lata mógł zmienić drużynę.

AEK-Ateny otrzymał ofertę za Damiana Szymańskiego. I to od kogo. Jednoznaczna reakcja

Serwis sportime.gr poinformował, że zainteresowanie Polakiem wyraził turecki gigant, a konkretnie Galatasaray, 23-krotny mistrz kraju. "Szymański to definicja terminatora w kontekście odzyskiwania piłki. To nie mogło pozostać niezauważone przez inne kluby" - czytamy. Pierwsza oferta wpłynęła na skrzynkę mailową AEK-u już pod koniec lipca, a konkretnie 10 dni temu. Miała ona opiewać na cztery miliony euro.

Obecny pracodawca pomocnika jednak zupełnie zignorował propozycję. Można się domyślać, że nie ma zamiaru sprzedawać jednego z najlepszych zawodników w drużynie, a przynajmniej nie za takie pieniądze. W związku z tym już dzień po złożeniu oferty za Polaka, turecki zespół udał się "na zakupy" do Bayeru Leverkusen i pozyskał innego piłkarza - Kerema Demirbay'a. Ostatecznie transakcja zakończyła się sukcesem.

Tym samym wydaje się, że Szymański pozostanie w Grecji na kolejny sezon. Obecnie AEK przygotowuje się do meczów w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Grecji rozpoczną rywalizację od III rundy, w której zmierzą się z Dinamem Zagrzeb. Pierwszy mecz odbędzie się już we wtorek 8 sierpnia, z kolei rewanż zaplanowano tydzień później. Sezon w lidze drużyna Szymańskiego rozpocznie natomiast 19 sierpnia od starcia z Panetolikosem GFS.

Szymański liczy na kolejne powołania do kadry

Jeśli Polak utrzyma dobrą formę, to niewykluczone, że ponownie wystąpi w reprezentacji. Potencjał dostrzegł w nim Fernando Santos, który zaprosił go już na dwa zgrupowania - w marcu i czerwcu.

Zdobył nawet bramkę honorową w przegranym 1:3 meczu z Czechami w ramach eliminacji do Euro 2024. Prawdopodobne jest, że otrzyma też powołanie na wrześniowe zgrupowanie, podczas którego biało-czerwoni zmierzą się z Wyspami Owczymi i Albanią.