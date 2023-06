Media: De Laurentiis wybrał nowego trenera Napoli. Hit

Napoli zdobyło pierwsze mistrzostwo Włoch od 33 lat, będąc absolutnie bezkonkurencyjnym zespołem w minionym sezonie. Mimo tak wielkiego sukcesu z posady zrezygnował Luciano Spalletti, który ma zamiar zrobić sobie rok wolnego od trenowania. Od tego momentu ruszyła giełda nazwisk trenerów, którzy mogliby rozpocząć pracę w Neapolu. Kandydatury pojawiały się różne: od Rafaela Beniteza i Vincenzo Italiano po Juliana Nagelsmanna czy Luisa Enrique. Wygląda na to, że prezes Aurelio De Laurentiis zdecyduje się na inne rozwiązanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir Peszko ujawnia, dlaczego zakończył karierę. "Ciężko mi dojść do siebie"

To ma być nowy trener Napoli. Spotka się z byłym podopiecznym. "Nadszedł czas"

"La Gazzetta dello Sport" podaje, że nowym trenerem Napoli ma zostać Christophe Galtier. Francuz niebawem rozstanie się z Paris Saint-Germain, mimo ważnej umowy do końca czerwca przyszłego roku. Galtier nie powinien jednak narzekać, ponieważ ma dostać około sześciu mln euro odprawy. Prezes De Laurentiis jest gotów dać mu dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon. Za rok trener ma otrzymać sześć mln euro netto. "LGdS" pisze, że rozmowy między obiema stronami były satysfakcjonujące, a Napoli czeka na formalizację rozstania Galtiera z PSG.

Co w tej kandydaturze imponuje prezesowi Napoli? Przede wszystkim zdolność Galtiera do zarządzania wieloetniczną szatnią, ale też zdobywanie tytułów w ostatnich latach - w sezonie 20/21 wygrał mistrzostwo Francji z Lille, a w rozgrywkach 22/23 mistrzostwo i krajowy Superpuchar. "On wydaje się zmotywowany do zdobycia doświadczenia we Włoszech. Nadszedł czas, by obie strony się zacieśniły" - czytamy w artykule włoskiego dziennika. Napoli jest też gotowe na scenariusz, w którym Galtier ostatecznie nie trafiłby do klubu spod Wezuwiusza.

Alternatywą dla - jeszcze obecnego - trenera PSG jest Rudi Garcia, pozostający bez pracy od kwietnia tego roku. Wtedy Francuz został zwolniony z Al-Nassr. Wcześniej prowadził m.in. Romę, Lille, Olympique Lyon i Olympique Marsylia. Takie wieści oznaczają, że Napoli nie zdecyduje się na Paulo Sousę i nie wpłaci Salernitanie klauzuli wykupu w wysokości miliona euro za Portugalczyka. Wcześniej włoskie dzienniki podawały, że Aurelio De Laurentiis dokona wyboru nowego szkoleniowca do 27 czerwca, by zespół mógł spokojnie przygotowywać się do nowych rozgrywek.

Jeśli Galtier zdecyduje się na prowadzenie Napoli, to spotka się w nowym klubie ze swoim dawnym podopiecznym, czyli Victorem Osimhenem. Panowie współpracowali ze sobą w Lille w sezonie 19/20, gdy Nigeryjczyk strzelił 18 goli i zanotował sześć asyst w 38 meczach.