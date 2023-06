Bayern zarzuca sieci na reprezentanta Hiszpanii. Zaimponował im. "Idealny"

Bayern Monachium co prawda zdobył w minionym sezonie tytuł mistrza Niemiec, ale z ostatniej kampanii chyba nikt nie jest zadowolony. Zespół prezentował się poniżej oczekiwań, w kiepskim stylu odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Manchesterem City, szybko pożegnał się z Pucharem Niemiec (odpadł w ćwierćfinale z Freiburgiem), a mistrzostwo zdobył tylko dzięki potknięciu Borussii Dortmund w ostatniej kolejce. Nic dziwnego, że w klubie szykują się zmiany. Po odejściu dyrektorów - Olivera Kahna i Hasana Salihamidzicia, przyszła pora na piłkarzy.

Wymiana stoperów w Bayernie. Reprezentant Hiszpanii zastąpi Lucasa Hernandeza?

Zdaniem niemieckiej stacji Sport1 w najbliższym oknie transferowym stolicę Bawarii opuści dwóch francuskich obrońców - Benjamin Pavard i Lucas Hernandez. Obaj przestali wiązać przyszłość z Bayernem i poprosili o transfer. Ich kontrakty kończą się w czerwcu 2024 r., więc szefostwo ma przystać na ich prośbę. To bowiem ostatnia okazja, by na nich porządnie zarobić.

W międzyczasie Bayern rozgląda się za piłkarzami, którzy mogliby wskoczyć do składu w ich miejsce. Jednym z nich ma być 23-krotny reprezentant Hiszpanii Pau Torres. "Jako zawodnik lewonożny Torres byłby idealnym następcą Lucasa Hernandeza" - zauważa portal fcbinside.de. Podkreśla również jego znakomite warunki fizyczne. Gracz Villarrealu mierzy aż 191 cm wzrostu, a w tym roku skończył 26 lat. Przed nim więc jeszcze wiele lat grania.

Bayern ma konkurencję. Dwa inne kluby powalczą o Torresa

Sytuacja kontraktowa środkowego obrońcy Villarrealu wygląda podobnie jak w przypadku Francuzów z Bayernu. Jego umowa wygaśnie 30 czerwca 2024 r. Hiszpański klub powinien zatem zgodzić się na sprzedaż. Piłkarz wyceniany jest przez portal Transfermarkt.de na 45 mln euro, ale kwota transferu może wynieść nieco więcej. Według Sport.de rywalami Bayernu w wyścigu po Torresa będą Juventus i Aston Villa.

Dodatkowym atutem, który skłania Bayern do sprowadzenia Hiszpana, jest jego lojalność. Torres niemal całą karierę spędził w Villarrealu (poza krótkim wypożyczeniem do Malagi) mimo licznych ofert. Władze monachijskiego klubu bardzo to sobie cenią. Nie ma jednak obaw, że piłkarz odmówi wyjazdu do Niemiec. Przedstawiciele zespołu już kontaktowali się z agentami Torresa i ci wyrazili zainteresowanie.