"Messimania" w Chinach. Oszuści w akcji. Znaleźli sposób

Leo Messi po wygraniu mistrzostw świata w Katarze zyskał kolejną rzeszę oddanych fanów, którzy marzą o zobaczeniu go na żywo. Do tej pory nieczęsto można było oglądać jego mecze poza Europą i Ameryką Południową, więc fani na innych kontynentach niemal walczyli o wejściówki na pojedyncze mecze z gwiazdą w roli głównej. W Pekinie nie widziano go od 2017, więc nic dziwnego, że fani walczą o możliwość spotkania idola za wszelką cenę.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak komentuje udział w konferencji Mentzena. "Nic złego nie zrobiłem"

Leo Messi poruszył całe Chiny. Wielka kasa za bilety, koczowanie pod hotel i szansa dla oszustów

Reprezentacja Argentyny zagra mecz towarzyski z Australią na Stadionie Robotniczym w Pekinie. Mistrzowie świata przybyli do stolicy Chin w weekend i od tamtej pory niemal nie mogą ruszyć się z hotelu, pod którym tłumnie gromadzą się kibice. Messi i spółka nie mogli nawet wyjść z niego na niedzielny trening, przez co sesję przełożono na późne godziny wieczorne.

Marciniak może wyjechać z Polski. Kuszą go nie tylko Saudyjczycy. "Zaskoczę was"

"Messimania" trwa w najlepsze, czego efektem jest komplet sprzedanych 68. tysięcy biletów na mecz. Wejściówki tanie nie były, ponieważ zaczynały się od 670 dolarów, czyli ponad 2700 złotych. Z kolei w drugim obiegu cena sięga nawet trzykrotności tej kwoty. Według CNN niektórzy z kibiców znaleźli inne sposoby, by spotkać gwiazdę, rezerwując pokoje w tym samym hotelu, co Argentyna. Płacą za nie nawet 1400 dolarów, czyli ponad 5700 złotych za dobę.

Tego jeszcze nie grali! Tak może wyglądać ustawienie Polski na mecz z Niemcami

Ponadto szał na Messiego uruchomił falę działań oszustów. Ci sprzedają fałszywe bilety, a inni żerują na bardziej naiwnych kibicach. Na popularniej stronie aukcyjnej pojawiły się nawet specjalne licytacje obiadu z siedmiokrotnym zdobywcą Złotej Piłki. Ich cena sięgała 42 tysięcy dolarów, czyli ponad 170 tysięcy złotych. Chińska policja wielokrotnie ostrzegała przed oszustami, ale ludzie kupowali m.in. fałszywe miejsca w sektorze VIP, miejsca w pierwszym rzędzie i koszulki z autografami w zawyżonych cenach.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Mecz Argentyna - Australia na Stadionie Robotniczym w Pekinie zaplanowano na czwartek 15 czerwca o godzinie 14:00 czasu polskiego. Na chińskiej platformie społecznościowej Weibo Messi i samo spotkanie są najczęściej wyszukiwanymi tematami i budzą zainteresowanie społeczeństwa.