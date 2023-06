Chcą zorganizować finał Ligi Konferencji Europy w Polsce. Już wybrali stadion

Liga Konferencji Europy powstała przed sezonem 2021/22. Na początku czerwca zakończono jej drugi sezon i najwyraźniej trzecie w hierarchii europejskie puchary spełniają swoją rolę. Pozwalają mniejszym klubom zaznać smaku rozgrywek międzynarodowych i ściągają na trybuny wielu zainteresowanych kibiców. Już niedługo mogą zawitać do Polski, ale tym razem nie za sprawą drużyn, a działań Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Finał Ligi Konferencji Europy w Polsce? To możliwe już w przyszłym sezonie. Niespodziewany stadion

Mateusz Ligęza z Radia Zet poinformował, że Polski Związek Piłki Nożnej stara się o zorganizowanie finału Ligi Konferencji Europy w Polsce. Chciałby zrobić to już w sezonie 2023/24, a jeśli się nie uda to w rozgrywkach 2024/25. Co ciekawe, nie chodzi o Stadion Narodowy, czy Polsat Plus Arenę w Gdańsku, a o Tarczyński Arenę we Wrocławiu, która mieści nieco ponad 42 tysiące kibiców.

Gdyby faktycznie PZPN-owi udało zorganizować się ten finał, to byłby to już trzeci tej rangi mecz w Polsce od 2015 roku. Wtedy to Sevilla zmierzyła się z Dnipro Dniepropetrowsk w decydującym meczu Ligi Europy. Z kolei w tych samych rozgrywkach w 2020 roku na stadionie w Gdańsku spotkały się Manchester United i Villarreal.

Dotychczas finały Ligi Konferencji Europy odbywały się w Tiranie i Pradze. Kibice zobaczyli w nich AS Romę, Feyenoord, Fiorentinę i West Ham United. W tegorocznych rozgrywkach wezmą udział trzy polskie zespoły: Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin, które rozpoczną zmagania od drugiej rundy kwalifikacji. Jeśli Raków Częstochowa nie przebrnie kwalifikacji do Ligi Mistrzów, to również może do nich dołączyć.

W sezonie 2022/23 emocji polskim kibicom w Lidze Konferencji Europy dostarczył Lech Poznań. Drużyna Johna van den Broma dotarła do ćwierćfinału rozgrywek, w którym uległa późniejszym finalistom z Florencji. Wcześniej na stadionie w Poznaniu gościły Villarreal, Hapoel Beer Szewa, Austria Wiedeń, Djurgardens i Bodo/Glimt.