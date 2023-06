Marciniak w 7. lidze. Kuriozum tuż przed MŚ. "Durniu, nie wiesz, kto to jest?"

- Czy Bełchatów pomógł mi w mojej karierze? Jeśli chce pan usłyszeć, że tak, to oczywiście, że pomógł. Jak każde miasto i każdy mecz w ekstraklasie i innych szczeblach w Polsce. Bez nich nie byłbym tu, gdzie jestem dzisiaj - powiedział Szymon Marciniak, który w środę sędziował mecz IV ligi grupy łódzkiej GKS Bełchatów - Sokół Aleksandrów Łódzki.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek na Wimbledonie. "Teraz powinno być lepiej"

Marciniak może wyjechać z Polski. Kuszą go nie tylko Saudyjczycy. "Zaskoczę was"

Pomysł, by arbiter, który w grudniu sędziował finał mistrzostw świata, a w sobotę finał Ligi Mistrzów, poprowadził spotkanie na piątym poziomie rozgrywkowym w Polsce, wyszedł od Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Ten w ten sposób chciał nie tylko dodać meczowi prestiżu, ale też uhonorować Marciniaka za 14 lat pracy na najwyższym poziomie.

18 kwietnia 2009 r. to właśnie w Bełchatowie Marciniak sędziował pierwszy mecz w ekstraklasie. Walczący wtedy o medal mistrzostw Polski i awans do europejskich pucharów GKS pokonał Odrę Wodzisław 3:0. Od tamtej pory Marciniak urósł nie tylko do miana najlepszego sędziego w kraju, ale i na świecie.

- To nie był trudny mecz. Ktoś mądrze zdecydował, żebym w debiucie sędziował mecz, który nie zapowiadał się na trudny. Nie wspominam go przez kontrowersyjne decyzje, a to dla sędziego najważniejsza sprawa - wspominał Marciniak, który spotkał się z dziennikarzami przed środowym meczem IV ligi.

- Wróciłem do miejsca, gdzie zacząłem pracę w ekstraklasie. To tu poprowadziłem pierwszy mecz, tu uznałem pierwsze bramki, tu pokazałem pierwsze kartki i tu poznałem trenerów. Zresztą z trenerem Rafałem Ulatowskim do dzisiaj mam znakomity kontakt i gratulował mi niedawnych osiągnięć. To rzeczy, które ja bardzo doceniam i wiele dla mnie znaczą - dodał.

- Wiele razy otrzymywałem pytanie, który mecz był najważniejszy w mojej karierze. Nie ma takiego jednego. Ten w Bełchatowie między GKS-em a Odrą nie był jednym z nich, ale na pewno należał do najbardziej istotnych. Pamiętam go bardzo dobrze, bo poszedł miło, łatwo i przyjemnie.

- Pamiętam też trawę na stadionie, bo zawsze była świetnie przygotowana i tak jest do dzisiaj. Myślę, że wiele klubów ekstraklasy mogłoby się od GKS-u uczyć. Pamiętam również trybuny, bo atmosfera ekstraklasy różniła się od tego, co spotkałem wcześniej. Zawsze było tu kameralnie, ale głośno.

Marciniak zabrał głos ws. afery po konferencji Mentzena. Ostro. "Bez honoru i ambicji"

"Ty durniu, nie wiesz, kto to jest?"

Kiedy spytałem Marciniaka, kiedy ostatni raz sędziował mecz na takim poziomie, bez chwili zastanowienia odpowiedział: - Przed mistrzostwami świata prowadziłem spotkanie płockiej ligi okręgowej. To żaden wstyd, a wręcz przeciwnie.

- Po spotkaniu w Staroźrebach podszedł do mnie zawodnik, który mnie nie rozpoznał i powiedział: "panie sędzio, jest pan najlepszym arbitrem w całej okręgówce". To było miłe, bo docenił, co robiłem na boisku, a nie to, co osiągnąłem wcześniej. Koledzy się jednak z niego śmiali i pytali: "ty durniu, nie wiesz, kto to jest?".

- Najważniejsze różnice między poziomami? Presja, otoczenie, stadion i oprawa. Ale to nie znaczy, że w Bełchatowie będzie źle, a presja nie istnieje. Chociaż sam zawsze podkreślam, że to nie presja. To pozytywna adrenalina. Jestem ambitnym gościem i zawsze chcę pokazać się z najlepszej strony. Bardzo bym nie chciał pokazać kilku autów nie w tę stronę, co trzeba. Kiedy gwiżdżę pierwszy raz, nie ma znaczenia, czy mecz odbywa się w Katarze, Turcji, czy Bełchatowie - kontynuował Marciniak.

- Nie jestem tu tylko po to, by dać kilku wywiadów i zrobić kilkanaście zdjęć. Przede wszystkim chcę dobrze poprowadzić mecz, bo to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że nie będą znów o mnie mówić, że w Europie spinam się na najważniejsze mecze, a te w Polsce traktuję drugorzędnie. W Bełchatowie najważniejsi są piłkarze, a nie Marciniak. Mam nadzieję, że o mnie będziecie mówili o mnie najmniej - zakończył z uśmiechem.