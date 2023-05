Jest reakcja Juventusu na szokującą decyzję

Juventus w styczniu tego roku ukarany został 15 ujemnymi punktami. Turyńczycy złożyli wówczas odwołanie do sądu, zwracając uwagę na przekroczony przez prokuraturę termin zbierania dokumentów. Punkty na konto klubu wróciły w kwietniu, lecz z adnotacją, że sprawa zostanie poddana ponownemu rozpatrzeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Lewandowski nie pojawił się na konferencji

Juventus ponownie ukarany. Klub zabiera głos

Sprawa trafiła więc do sądu apelacyjnego, który zadecydował o ponownym odjęciu punktów. Tym razem było to jednak nie 15, a 10. Klub Wojciecha Szczęsnego został uznany za winnego oszustw finansowych, takich jak sztuczne zawyżanie opłat transferowych, czy podawanie nieprawdziwych informacji na temat pensji piłkarzy.

Chwilę po ogłoszeniu wyroku Juventus opublikował specjalne oświadczenie, w którym wyraża rozczarowanie takim obrotem spraw i zapowiada, że nie wyklucza odwołania się od tej decyzji do Rady Gwarancyjnej.

Spadł z Ekstraklasy. Teraz "nagroda". Zagra dla mistrza Polski

To nie koniec problemów Juventusu. W czerwcu kolejny proces

"Juventus Football Club przyjmuje do wiadomości decyzję, podjętą przez Sąd Apelacyjny FIGC (Włoskiego Związku Piłki Nożnej - przyp.red.) i zastrzega sobie prawo do zapoznania się z uzasadnieniem oceny na potrzeby ewentualnego odwołania do Rady Gwarancyjnej CONI (Włoskiego Komitetu Olimpijskiego). To, co zostało orzeczone przez piątą instancję w tej sprawie, która rozpoczęła się ponad rok temu, wzbudza ogromne rozgoryczenie w klubie i w jego milionach kibiców, którzy z powodu braku jasnych zasad są nadmiernie karani stosowaniem sankcji, które wydają się nie uwzględniać zasady proporcjonalności" - czytamy w mediach społecznościowych klubu.

Ponadto Juventus podkreśla, że sprawa wciąż musi zostać przeanalizowana i oceniona przez sędziego naturalnego.

Zaskakujące informacje. Napoli może mieć nowego trenera

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

To jednak wciąż nie koniec problemów sądowych przedstawicieli Juventusu. W czerwcu ma ruszyć proces wytoczony przez prokuratora generalnego Włoskiego Związku Piłki Nożnej, Giuseppe Chinego, przeciwko siedmiu członkom zarządu klubu. Chodzi o Andreę Agnelliego, Pavla Nedveda, Fabio Paraticiego, Federico Cherubiniego, Giovanniego Mannę, Paolo Morgantiego i Stefano Braghiniego. Zarzucono im pogwałcenie czwartego punktu sportowego kodeksu karnego, mówiącego o tym, że każda osoba, która prowadzi działalność o charakterze m.in. decyzyjnym czy organizacyjnym, jest zobowiązana do stosowania się do zasad lojalności, prawidłowości i uczciwości we wszelkich sprawach związanych z działalnością sportową.