Ciąg dalszy problemów Juventusu. Zbliża się sądny dzień. Nowe zarzuty

Wszystko zaczęło się w 2021 roku, gdy do siedziby klubu weszli śledczy. Szukali oni dokumentów, które pomogłyby przeanalizować sprawę przekrętów finansowych klubu. Chodzi m.in. o sztucznie zawyżone kwoty transferów czy podawanie nieprawdziwych informacji na temat pensji piłkarzy.

Juventus ponownie w tarapatach. W czerwcu kolejne śledztwo

W styczniu 2023 roku klub został oficjalnie ukarany odjęciem aż 15 punktów z tabeli ligowej. Juventus złożył wówczas odwołanie do wyroku zarzucając prokuraturze zbyt długie zbieranie dokumentów, przekraczając dozwolony na to termin.

Po odwołaniu Serie A postanowiło tymczasowo zwrócić na konto Juventusu odjęte punkty, dzięki czemu zespół Wojciecha Szczęsnego z siódmego miejsca awansował wówczas na trzecie, powracając do walki o Ligę Mistrzów w następnym sezonie. Prokuratura miała jednak 30 dni na odwołanie się do decyzji sądu, w związku z czym sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia.

Dni sądu przed Juventusem. Prokuratura z zarzutami

Jak podaje "La Gazzetta dello Sport", Giuseppe Chine, prokurator generalny Włoskiego Związku Piłki Nożnej, poinformował dzisiaj klub o kontynuacji dochodzenia w sprawie przekrętów finansowych. Chine oskarża członków zarządu Juventusu (Andreę Agnelliego, Pavla Nedveda, Fabio Paraticiego, Federico Cherubiniego, Giovanniego Mannę, Paolo Morgantiego i Stefano Braghiniego) o pogwałcenie czwartego punktu sportowego kodeksu karnego, mówiącego o tym, że każda osoba, która prowadzi działalność o charakterze m.in. decyzyjnym czy organizacyjnym, jest zobowiązana do stosowania się do zasad lojalności, prawidłowości i uczciwości we wszelkich sprawach związanych z działalnością sportową. Proces sądowy Juventusu w tej sprawie ruszy już w czerwcu.

Ponadto w poniedziałek 22 maja Juventus dowie się, czy słynne 15 punktów zostaną na jego koncie, czy ponownie będą odjęte. Zadecyduje o tym Federalny Sąd Apelacyjny. Jak można przeczytać we włoskich mediach, prawdopodobny jest ten drugi scenariusz.

Wiadomo, że Juventus podjął próbę pójścia z prokuraturą na ugodę, lecz niechętny do tego jest Chine, który chce ukarać klub, prawdopodobnie wnioskując o kolejne karnie odjęte punkty.

Poza problemami prawnymi Juventus wczoraj dotkliwie odpadł z Ligi Europy. Włoski klub w półfinale tych rozgrywek odpadł z Sevillą, przegrywając w dwumeczu 2:3. Na antenie Sky Sports Italia skomentował to Wojciech Szczęsny. - Wszystkie parady tego wieczoru były daremne, to wielkie rozczarowanie. (...) Wolałbym rozegrać zły mecz i zobaczyć, jak drużyna kwalifikuje się do finału - powiedział gorzko reprezentant Polski.

W finale Ligi Europy Sevilla zagra z innym włoskim zespołem, AS Romą, w której na co dzień występuje Nicola Zalewski. Mecz zaplanowany jest na 31 maja na godzinę 21:00.