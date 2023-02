Fatalne informacje dla Santosa. Kluczowy piłkarz może tracić zgrupowanie kadry

Fernando Santos rozpocznie pracę przy reprezentacji Polski od marcowego zgrupowania, na którym kadra zagra dwa mecze w eliminacjach do Euro 2024, odpowiednio przeciwko Czechom (24.03) i Albanii (27.03). Pierwszym problemem dla selekcjonera może być kontuzja Sebastiana Szymańskiego, który opuścił mecz Feyenoordu Rotterdam z Twente (1:1) po pierwszej połowie, a teraz nie zagra przez kilka tygodni przez problemy z kolanem. Niewykluczone, że na marcowym zgrupowaniu zabraknie także innego ważnego piłkarza.

Kolejny problem Fernando Santosa. Przerwa Arkadiusza Milika dłuższa, niż oczekiwano?

Interia podała, że przerwa Arkadiusza Milika potrwa zdecydowanie dłużej, niż oczekiwano. Polak opuścił boisko z kontuzją w meczu Juventusu z Monzą (0:2) zaledwie kilkanaście minut po wejściu. Wtedy klub informował o kontuzji mięśnia półbłoniastego lewego uda i co najmniej dwóch tygodniach przerwy. Napastnik ma przejść dodatkowe badania pod koniec przyszłego tygodnia, a w przypadku stwierdzenia poważniejszego problemu przerwa zdecydowanie się wydłuży.

W takim przypadku Arkadiusz Milik może nie zagrać przez cztery tygodnie, ale też możliwy jest scenariusz, że łączny okres rekonwalescencji potrwa do sześciu tygodni. Taka diagnoza oznaczałaby brak polskiego napastnika na marcowym zgrupowaniu. Pierwsze powołania do kadry przez Fernando Santosa prawdopodobnie zostaną wysłane około 5-6 marca. Uraz Milika to też dodatkowe problemy dla Juventusu, który w drugiej połowie lutego zagra dwumecz z FC Nantes w 1/16 finału Ligi Europy.

Arkadiusz Milik jest wypożyczony z Olympique Marsylia do Juventusu z opcją wykupu po zakończeniu sezonu. Włosi mają czas do 30 kwietnia, by wykupić go za około siedem mln euro. "Taka kwota to coś w rodzaju prezentu świątecznego od Marsylii" - stwierdził Alfredo Pedulla, znany włoski dziennikarz. Do tej pory zagrał 23 mecze dla Juventusu, w których strzelił osiem goli i zanotował jedną asystę.