Wiemy, ile potrwa przerwa Milika. Juventus informuje. Wszystko jasne

Początek 2023 roku nie jest łatwy dla Juventusu. Zespół najpierw wygrał 1:0 z Cremonese i Udinese, ale później uległ Napoli aż 1:5. Jeszcze większe problemy pojawiły się po tym, jak klub został ukarany odjęciem piętnastu punktów za zatajanie prawdziwej wysokości strat spółki i nieścisłości w klubowych finansach. Teraz na zespół spadły problemy zdrowotne. W niedzielę kontuzji nabawił się Arkadiusz Milik, który w ostatnich meczach prezentował niezłą formę. Polak wszedł na boisko w 58. minucie meczu z Monzą, a już 23 minuty później musiał opuścić je z powodu urazu.

Arkadiusz Milik uszkodził mięsień uda. Ile potrwa jego przerwa od gry?

Dzień po meczu reprezentant Polski przeszedł szczegółowe badania radiologiczne w jednej z turyńskich klinik. Potwierdziły one, że 28-latek ma problemy z mięśniem półbłoniastym lewego uda. Juventus wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, ile potrwa przerwa napastnika. Jak się okazuje, nie zagra on co najmniej przez dwa tygodnie. Wówczas przejdzie kolejne testy.

"Za 2 tygodnie zostanie poddany kontroli w celu dokładnego określenia czasu powrotu do zdrowia" - czytamy. To oznacza, że Milik nie wystąpi na pewno w spotkaniu pucharowym z Lazio (02.02) oraz meczach ligowych z Salernitaną (07.02) i Fiorentiną (12.02). Trener Massimiliano Allegri będzie musiał więc poradzić sobie z problemami na środku ataku. Główny rywal Milika - Dusan Vlahović - również miał problemy zdrowotne i wraca dopiero do regularnej gry, zaś Moise Kean nie jest w najlepszej dyspozycji.

Arkadiusz Milik rozegrał w tym sezonie łącznie 25 spotkań, w których zdobył 8 bramek i zanotował asystę. Juventus zajmuje aktualnie 13. miejsce w tabeli Serie A.