AC Milan dogadał się z Barceloną w sprawie wypożyczenia obrońcy

Od kilku dni wiadomo było, że Sergino Dest jest jednym z tych zawodników FC Barcelony, którego Xavi chciałby oddać.

Sergino Dest wypożyczony do AC Milanu

- On wie, jaka jest sytuacja. Mamy już kilku graczy, którzy mogą grać na prawej obronie. Ronald Araujo dobrze spisał się w zeszły weekend. Może tam grać także Sergi Roberto i w razie konieczności Jules Kounde. Chcieliśmy także ściągnąć Cesara Azpilicuetę, ale nie mogliśmy tego zrobić - powiedział Xavi na konferencji prasowej przed meczem z Realem Sociedad.

To jeden z kluczowych ruchów na poprawę sytuacji finansowej nowego klubu Roberta Lewandowskiego. I wiele wskazuje na to, że uda się doprowadzić to do szczęśliwego końca. Jak informuje Fabrizio Romano, dziennikarz doskonale zorientowany na rynku transferowym, Dest trafi do AC Milanu.

Włoch donosi, że amerykański piłkarz zostanie wypożyczony na rok do drużyny z Mediolanu z potencjalnym podpisaniem kontraktu za rok do czerwca 2027 roku. Klub z Serie A będzie miał bowiem możliwość wykupienia obrońcy za 20 mln euro. Umowa z Barceloną nie zakłada konieczności wykupu.

Sergino Dest trafił do Barcelony z Ajaxu w październiku 2020 roku. Do tej pory rozegrał w tym klubie 72 mecze, w których strzelił trzy gole i zaliczył pięć asyst. Obrońca jest także reprezentantem Stanów Zjednoczonych. W kadrze narodowej wystąpił 17 razy, dwukrotnie pokonując bramkarzy rywali.