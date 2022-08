Krzysztof Piątek ma nowy klub. W końcu. Jest potwierdzenie

- Krzysztof Piątek jest o krok od powrotu do Serie A! Napastnik Herthy Berlin ma trafić na wypożyczenie do Salernitany - donosił wcześniej Gianluca Di Marzio ze Sky Sport. I okazuje się, że dziennikarz miał rację.

Salernitana potwierdza wypożyczenie Krzysztofa Piatka

Teraz włoski klub potwierdza te doniesienia, wskazując, że doszło do porozumienia w sprawie wypożyczenia polskiego napastnika z opcją wykupu za 7-8 milionów euro. "Teraz Salernitana jest naprawdę kompletna i w ciągu najbliższych 24 godzin ogłosimy również oficjalne przybycie Piątka" - powiedział dyrektor generalny organizacji Maurizio Milan, cytowany przez football-italia.net.

Tego lata Salernitanę wzmocnili m.in: Antonio Candreva czy Federico Bonazzoli. W ostatnich dniach mówiło się, że nowym napastnikiem klubu może zostać Michy Batshuayi z Chelsea. "Jesteśmy usatysfakcjonowani, że zbudowaliśmy zgrany zespół, ponieważ choć mieliśmy już wszystkie role, te najnowsze dodatki zapewnią nam kolejny krok w zakresie jakości" - dodał Maurizio Milan.

27-latek z Polski będzie rywalizował o miejsce w składzie z Bonazzolim, który w zeszłym sezonie strzelił 10 goli. Ale w grze o "11" są także: Boulaye Dia (wypożyczony z Villarrealu), czy Norweg Erik Botheim.

Krzysztof Piątek tym samym wraca do Serie A. Wcześniej grał w Genui i Mediolanie. Później trafił do Herthy Berlin. Zimą 2022 roku został jednak wypożyczony do Fiorentiny. Niespodziewanie, bo wydawało się, że po nieudanej przygodzie w Hercie Berlin (zaledwie 12 goli w Bundeslidze w dwa sezony) trafi do klubu z niższej półki. A jednak Viola, zasilana pieniędzmi amerykańskiego miliardera Rocco Commisso, postanowiła wypożyczyć Polaka z ewentualną opcją wykupu za 15 milionów euro. Ale że Piątek strzelił sześć goli w 18 meczach, to Włosi nie zdecydowali się na jego wykup.

Salernitana w zeszłym sezonie tylko cudem się uratowała przed spadkiem. Jeszcze w grudniu 2021 zajmowała ostatnie miejsce w tabeli, a budżet klubowy był na sporym minusie. Wydawało się, że uniknie spadku do Serie B, ale mówiono o tym pół żartem, bo ze względu na finansowe kłopoty klub miał być zdegradowany karnie do Serie D. Ale tuż po świętach Bożego Narodzenia sytuacja się diametralnie zmieniła. W nowym sezonie Salernitana pozytywnie zaskakuje. Uzbierała cztery punkty w trzech meczach.