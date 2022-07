Gorące transferowe lato w Juventusie. Włosi wysłał ofertę Liverpoolowi. Chcą gwiazdy

To gorące lato w Turynie. Z Juventusem pożegnało się kilku kluczowych piłkarzy. Matthijs de Ligt wybrał Bayern Monachium, Paulo Dybala trafił do Romy, Giorgio Chiellini przeniósł się do Los Angeles FC, a Federico Bernardeschi został zawodnikiem FC Toronto. Z kolei w nowym sezonie Massimiliano Allegri będzie mógł korzystać z Paula Pogby, Gielsona Bremera czy Angela Di Marii. Trener Juve chciałby ściągnąć także Alvaro Moratę, który formalnie znowu jest zawodnikiem Atletico Madryt. Okazuje się, że zamiast Hiszpana do Starej Damy może trafić Roberto Firmino.

Firmino zamieni Liverpool na Juventus?

23 miliony euro - według "Tuttosport" tyle wynosi oferta Juventusu, którą otrzymał Liverpool. Jeszcze do niedawna 30-letni Brazylijczyk był kluczowym zawodnikiem w kadrze Jurgena Kloppa. Wraz z Sadio Mane i Mohamedem Salahem tworzył zabójcze trio. W ostatnich miesiącach coraz większe znaczenie zyskali jednak inni, m.in. Luis Dias czy Diogo Jota. A jakby tego było mało, to tego lata do Liverpoolu trafił Darwin Nunes, który kosztował ponad 75 milionów euro.

Wiele wskazuje, że rola Firmino w nowym sezonie mogłaby być tylko marginalna, więc jest szansa, że rozważy przeprowadzkę do Juve. W Turynie też byłoby mu ciężko o pierwszy skład, bo w systemie 1-4-3-3-3 rolę środkowego napastnika pełni Dusan Vlahović, czołowy napastnik Serie A. Ale w Turynie Firmino i tak miałby większą szansę na grę niż w Premier League.

Siedem lat temu Hoffenheim sprzedało Firmino do Liverpoolu za 41 mln euro. W barwach "The Reds" Brazylijczyk rozegrał 327 meczów, strzelił 98 goli i zanotował 74 asysty.