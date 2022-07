Drągowski powiedział "tak". Polak już wybrał. Dał zielone światło na transfer

Bartłomiej Drągowski opuścił Jagiellonię Białystok w 2016 roku i przeniósł się do Fiorentiny, gdzie początkowo był jedynie rezerwowym. Renomę w Serie A wyrobił sobie dopiero w bramce Empoli w sezonie 2018/19. Po powrocie z wypożyczenia stał się pewnym punktem Violi. Jeszcze w sezonie 2020/21 należał do czołowych bramkarz ligi. Problem w tym, że miniony sezon Polak miał jednak fatalny.

Już w 1. kolejce zobaczył czerwoną kartkę, a kilka tygodni później nabawił się kontuzji, z której skorzystał Pietro Terracciano, który do dziś jest wyżej w hierarchii od Polaka. Drągowski wystąpił w zaledwie siedmiu meczach Serie A, ale jak już grał, to z reguły zawodził. I choć Drągowski ma jeszcze kontrakt ważny przed rok, to nikt nie ma wątpliwości, że tego lata zmieni klub.

Mówiło się, że trafi do Espanyolu, Reims lub Southampton. Ale nowym klubem reprezentanta Polski ma być Spezia, czyli 16. zespołu poprzedniego sezonu. Drągowski miał już się zgodzić na przenosiny, ale żeby doszły one do skutku, to wpierw Spezia musi pozbyć się Ivana Provedela, obecnego bramkarza.

- Lazio jest coraz bliżej porozumienia ze Spezią ws. transferu Ivana Provedela. Obie strony zmniejszają dzielący je dystans, ale białego dymu wciąż na razie nie widać. Spezia ma już jednak następcę. Bartłomiej Drągowski powiedział "tak". Teraz jednak kluby muszą dogadać warunki transakcji - donosi portal cittadellaspezia.com.

W minionym sezonie bramki Lazio strzegli: Pepe Reina i Thomas Strakosha. Ale obu już w klubie nie ma. Ten pierwszy podpisał kontrakt z Villarrealem, a drugi z Brendford. W rozgrywkach 21/22 o miejsce w składzie Maurizio Sarriego ma walczyć ściągnięty z Granady Luís Maximiano oraz właśnie Provedel.