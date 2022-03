Trzy gwiazdy reprezentacji Włoch mogą odejść

Cztery lata temu Włosi przeżyli sportową tragedię, gdy Szwedzi okazali się lepsi w barażu o mundial. Nikt nie spodziewał się, że koszmar teraz wróci i wyeliminuje ich... Macedonia Północna. Tym bardziej, że przecież latem Włosi w efektownym stylu wygrali Euro 2020.

Szok jest tym większy, że Włosi po raz pierwszy w historii przegrali u siebie mecz eliminacji mistrzostw świata. "11 lipca na ulicach Włoch świętowaliśmy tytuł mistrza Europy. Osiem miesięcy później magiczne noce zmieniły się w koszmar. Włosi w niesamowity sposób przegrali 0:1 z Macedonią Północną i po raz drugi z rzędu mundial będą oglądać w swoich domach. Trybuny stadionu w Palermo były po raz pierwszy od dawna zapełnione w stu procentach, ale po końcowym gwizdku na obiekcie zapanowała cisza" - czytaliśmy w "Corriere dello Sport".

Wygląda na to, że przegrana w barażach zamknie pewien etap w reprezentacji Włoch. Jak donosi eurosport.it, z kadrą mają pożegnać się: Jorginho, Lorenzo Insigne oraz Ciro Immobile.

- Trudno zrozumieć tę sytuację. Zdominowaliśmy ten mecz i powinniśmy go wygrać. Musieliśmy to zrobić. Ale to jest piłka nożna, teraz trudno to wytłumaczyć. To dla nas koszmar, katastrofa. Trudno przejść od bohatera do zera - mówił po meczu Marco Verratti.

- Czuję bardzo duży ból, a dwukrotnie nieudzielenie pomocy własnej drużynie bardzo mnie obciąża. Wciąż nie dowierzam w to, co się stało. Te błędy, które popełniliśmy w ostatnich meczach, zrobiły różnicę. Ludzie mówią, że musimy się podnieść i iść dalej, ale to nie takie łatwe - dodał Jorginho.

Jorginho jeszcze niedawno był jednym z kandydatów do Złotej Piłki, po tym jak z kadrą wygrał Euro, a z Chelsea triumfował w Lidze Mistrzów. Dziś mówi się o jego potencjalnym transferze do Juventusu. Z kolei Insigne rozgrywa ostatni sezon w Napoli. Latem zamieni Włochy na Kanadę i dołączy do FC Toronto. Natomiast Ciro Immobile, napastnik Lazio, podobno ma dość krytyki, jaka na niego spada. Bo choć w Lazio strzela nieustannie - zdobył już 26 bramek w tym sezonie, to w kadrze zawodzi. Strzelił tylko 15 goli w 55 meczach.

Zgrupowanie Włoch opuszczą też inni

Oprócz wymienionej trójki, zgrupowanie opuszczą: Marco Verratti, Gianluca Mancini i Domenico Berardi. Bez tych sześciu graczy będzie sobie musiał radzić Roberto Mancini w sparingu z Turcją.

Turkowie przegrali w barażu o mundial z Portugalią - i podobnie jak Włosi - nie wystąpią w Katarze.