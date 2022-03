Wielki transfer z udziałem Polaka? Gwiazda młodzieżówki na celowniku topowego klubu

Bardzo dobrze rozwija się kariera Adrian Benedyczaka we Włoszech. Młody napastnik przebił się do składu drugoligowej Parmy i regularnie strzela. Latem Polak może być bohaterem dużego transferu.

Adrian Benedyczak może trafić do Atalanty Bergamo. Oglądał go dyrektor sportowy klubu

Według portalu parmatoday 21-latek jest "jednym z głównych celów Atalanty Bergamo". Polak miał być obserwowany przed dyrektora sportowego klubu Giovanniego Sartoriego podczas lutego meczu ze Spal. Parma wygrała je wysoko 4:0, a Benedyczak strzelił jednego gola. "Kto wie, czy przy przekazaniu stanowiska (Sartori odchodzi po sezonie - przyp red.), dyrektor sportowy nie zostawi nazwiska Polaka na biurku prezydenta Atalanty Percassiego" - czytamy.

Kontrakt Benedyczaka z Parmą obowiązuje do czerwca 2025 roku. Przed sezonem włoski drugoligowiec kupił go z Pogoni Szczecin za dwa miliony euro. W związku z tym Atalanta będzie musiał wyłożyć spore pieniądze, aby go ściągnąć. Konkretnych kwot na razie jednak brak.

W tym sezonie Benedyczak rozegrał 26 spotkań w Serie B, w których strzelił sześć goli. Jego Parma zajmuje 14. miejsce w lidze. Poza dobrą grą w klubie piłkarz zwrócił uwagę czołowego włoskiego klubu w reprezentacji Polski U-21. W siedmiu meczach el. EURO U-21 21-latek strzelił pięć goli. Trafił także w zremisowanym 2:2 meczu z Izraelem, który bardzo mocno utrudnił sytuację kadry Stolarczyka w grupie.