Kolejne problemy Chelsea. Gwiazdor chce odejść z klubu. "To jego marzenie"

Chelsea znajduje się w poważnych tarapatach od chwili nałożenia przez brytyjski rząd sankcji na Romana Abramowicza. Majątek rosyjskiego oligarchy został zamrożony, a wraz z nim mocno ograniczone zostały środki klubu. Londyńczycy funkcjonują z dnia na dzień. Nie mogą przeprowadzać transferów, a nawet przedłużać umów ze swoimi obecnymi zawodnikami.

Ta ostatnia kwestia wkrótce może bardzo mocno odbić się na zespole. Kilku gwiazdorom kończą się bowiem kontrakty. Z zespołu już latem za darmo mogą odejść Antonio Ruediger, czy Cesar Azpilicueta. Podobnie wygląda sytuacja Jorginho. Włoch wprawdzie ma umowę ważną jeszcze do czerwca 2023 roku, ale z uwagi na sytuację, w jakiej znalazł się klub, może zdecydować się na zmianę otoczenia.

Joao Santos, agent Jorginho, przyznał, że jego klient chciałby znów zagrać we Włoszech. - Mógłby wrócić do Serie A. Jego marzeniem jest gra w Serie A, tam też jest jego serce - powiedział podczas Palermo Football Conference. Santos zdradził także, że już wcześniej prowadził rozmowy na temat przyszłości pomocnika z topowymi klubami Europy.

- Wiele klubów się nim interesowało. Wcześniej rozmawialiśmy z PSG, Barceloną czy też AC Milanem. Nie wiem, czy nadal są nim zainteresowani. Fakty są jednak takie, że nic teraz nie możemy zrobić - dodał.

Jorginho do Chelsea trafił w 2018 roku z SSC Napoli. Wówczas "The Blues" zapłacili za niego 57 milionów euro. 30-latek jest jednym z najważniejszych piłkarzy w kadrze Thomasa Tuchela. W obecnym sezonie Jorginho rozegrał 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył w nich 9 bramek i zanotował trzy asysty.

