Włosi zachwycają się Zalewskim. "Niespodziewany bohater". Brakuje tylko jednego

Ten sezon jest dla Nicoli Zalewskiego wręcz szalony. 20-latek długo nie mógł się przebić do pierwszego składu AS Romy i do 26. kolejki zaliczył trzy kilkuminutowe epizody. Wszystko się zmieniło podczas domowego starcia z Hellasem Werona. 20-letni reprezentant Polski zameldował się na boisku w drugiej połowie spotkania i swoją grą przekonał Jose Mourinho, który od czterech ostatnich spotkań umieszcza gracza w podstawowej jedenastce.

Choć 20-latek miał problemy w meczu z Udinese, to portugalski trener nie zawahał się i postawił na piłkarza w derbach Rzymu. Zalewski odpłacił to bardzo dobrą grą, bo w trakcie 74. minut, spędzonych na boisku, piłkarz zaliczył aż siedem odbiorów, dwa przechwyty i miał najwięcej kontaktów z piłką wśród zawodników Romy.

Znakomitą grę Zalewskiego docenia również włoska prasa. Portal "Il Romanista" rozpływa się nad grą polskiego zawodnika. - Dzieciak spisał się bardzo dobrze i prawie zdobył pierwszą bramkę w seniorskiej drużynie, gdy dostał świetną piłkę z prawej strony i mógł podwyższyć wynik na 2:0, ale strzał obronił Strakosha. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo dla niego będą to niezapomniane derby - pisze portal.

"Il Romanista" podkreśla też, że Zalewskiemu wciąż brakuje gola w seniorskiej drużynie, choć przywołuje tu mecz z 6 maja 2021 roku przeciwko Manchesterowi United, gdy Zalewski oddał strzał, po którym piłka trafiła do bramki. UEFA najpierw zaliczyła gola na konto młodego Polaka, ale później oznaczono je jako trafienie samobójcze Alexa Tellesa, od którego odbiła się piłka.

Teraz Zalewski musi się skupić na meczach reprezentacji do lat 21. Nasza kadra zagra na wyjeździe z Izraelem (czwartek, 24 marca godz. 17:30). Jeśli "Biało-Czerwoni" nie wygrają tego spotkania, to awans na młodzieżowe Euro stanie pod dużym znakiem zapytania.