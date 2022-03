Wraca temat Superligi. Andrea Agnelli ma plan. "La Gazzetta dello Sport" ujawnia

48 godzin. Mniej więcej tyle trwało zagrożenie inwazją Superligi na ustalony porządek futbolu. Wielka rewolta, na której czele stali Andrea Agnelli z Juventusu i Florentino Perez z Realu Madryt, została odwołana. Lista dwunastu członków założycieli zaczęła się błyskawicznie kurczyć, zaczynając od odpływu angielskich klubów. Ostatecznie z pomysłu utworzenia własnych rozgrywek nie wycofały się jedynie Real Madryt, FC Barcelona i Juventus.

Nowy projekt Superligi

W październiku ubiegłego roku niemiecki portal "Sport1.de" informował, że Real Madryt, Barcelona i Juventus znów chcą stworzyć Superligę. Tym razem miałaby jednak nie mieć stałych członków, jak pierwotnie planowano, ale być w 100 procentach otwarta. Co więcej, zgodnie z nowym projektem, miałyby powstać dwie ligi, a w każdej z nich miałoby wystąpić po 20 drużyn.

Teraz według informacji największego włoskiego dziennika "La Gazzetta dello Sport" Andrea Agnelli z Juventusu i Florentino Perez z Realu Madryt pracują nad kolejnym planem powstania Superligi. Ma on zostać przedstawiony podczas szczytu Business of Football Summit Financial Times.

Według projektu, w Superlidze występowałyby 32 drużyny i nie byłaby zamknięta. Podobnie jak w Lidze Narodów UEFA byłyby awanse i spadki.

