Czesław Michniewicz zdecydował. Wiemy, kiedy ogłosi powołania

Atak na Ukrainę sprawił, że wiele państw odwróciło się od Rosji. Jednym z nich była Polska, a przede wszystkim Polski Związek Piłki Nożnej. Władze federacji oraz nasi kadrowicze opublikowali wspólne stanowisko: nie zagramy z Rosją w barażach do mistrzostw świata w Katarze. Niedługo potem pod tym oświadczeniem podpisało się więcej krajowych związków piłkarskich, co zmusiło FIFA i UEFA do działania.

Reprezentacja Polski przygotowuje się do marcowych meczów. Znamy datę ogłoszenia powołań

Międzynarodowa Federacja Piłkarska opublikowała oświadczenie, z którego wiemy, że Rosja nie zagra w meczach barażowych do MŚ 2022. Co to oznacza dla Polski? Scenariuszy jest kilka, ale według najnowszych informacji, najbardziej prawdopodobny jest wolny los dla biało-czerwonych, czyli bezpośredni awans do finału baraży.

Finał baraży zaplanowano na 29 marca. Mecz ma się odbyć na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zanim do niego dojdzie, reprezentacja Polski w planowany dzień spotkania z Rosją (24 marca), prawdopodobnie zagra mecz towarzyski. Oznacza to więc, że Czesław Michniewicz musi się przygotować do zgrupowania dokładnie tak samo, jak planowano przed wybuchem wojny.

Polska już w finale barażów? PZPN reaguje: Chcemy grać

Kto zagra w marcowych meczach reprezentacji Polski? Jak udało się ustalić dziennikarzowi Sport.pl, Dominikowi Wardzichowskiemu, pierwsze powołania selekcjonera Michniewicza poznamy już w najbliższy poniedziałek, tj. 7 marca.

Poniedziałkowa informacja o powołaniach może zaskoczyć wielu kibiców. Kilkanaście dni temu dziennikarzom Sport.pl udało się ustalić, że Czesław Michniewicz planuje sprawdzić bardzo obszerną grupę piłkarzy. Na pierwszym jego zgrupowaniu może się pojawić nawet 30 zawodników. To wynik obserwacji, jakie prowadził w ostatnich tygodniach selekcjoner. Kamil Grosicki, Michał Pazdan, Marcin Kamiński, Mateusz Wieteska czy Bartosz Salamon - to tylko niektóre z kandydatur, które przewijały się w ostatnim czasie.