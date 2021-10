Jest nowa koncepcja Superligi. Otwarta w 100 procentach. Kibice mają dostać bonusy

48 godzin. Mniej więcej tyle trwało zagrożenie inwazją Superligi na ustalony porządek futbolu. Wielka rewolta, na której czele stali Andrea Agnelli z Juventusu i Florentino Perez z Realu Madryt, została odwołana. Lista dwunastu członków założycieli zaczęła się błyskawicznie kurczyć, zaczynając od odpływu angielskich klubów. Ostatecznie z pomysłu utworzenia własnych rozgrywek nie wycofały się jedynie Real Madryt, FC Barcelona i Juventus.

Superliga powraca! Zmieniono formułę, wzięto pod uwagę kibiców

Jak donosi niemiecki portal sport1.de, Real Madryt, Barcelona i Juventus znów chcą stworzyć Superligę. Tym razem miałaby jednak nie mieć stałych członków, jak pierwotnie planowano, ale być w 100 procentach otwarta. Co więcej, zgodnie z nowym projektem, miałyby powstać dwie ligi, a w każdej z nich miałoby wystąpić po 20 drużyn.

Poprzednia próba stworzenia Superligi upadła po protestach fanów, którzy nie popierali pomysłu dwunastu klubów. Tym razem wzięto także ich pod uwagę. Kibice mają otrzymywać pomoc w wyjazdach na mecze wyjazdowe, a w finale aż 70 procent biletów ma być zarezerwowanych dla kibiców drużyn w nim występujących. Co więcej, aż połowa z nich ma mieć maksymalnie ograniczone ceny biletów.

Miguel Ángel Gil Marín przyznał, że w obliczu ostatnich wydarzeń "jedynym rozwiązaniem może być emancypacja" i zwrócenie się w stronę takich pomysłów, jak ten Superligi. - Ten spór pomiędzy FIFA a ligami wyrządza ogromne szkody, być może nieodwracalne, tym z nas, którzy są pośrodku - powiedział Gil Marin, przemawiając podczas spotkania World Football Summit na Wanda Metropolitano.

- To tworzenie nowych rozgrywek, aby grać więcej meczów i wygenerować więcej pieniędzy. Kluby inwestują w zawodników i ich pensje, podejmujemy wielkie ryzyko, ale po co? Ci z nas, którzy zostali złapani w środku, cierpią. To jak w rodzinie, w której rodzice się kłócą. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem może być emancypacja. To się w końcu stanie. Może nie będzie to Superliga, ale to jest nie do utrzymania - dodał szef Atletico.