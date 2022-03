Ciężarówki wjechały na murawę. I już czekają na Rosjan. Kluczowe znaczenie

Od tygodnia trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Sytuacja wcale się nie polepsza, a wręcz przeciwnie. Codziennie giną żołnierze i cywile, kolejne ukraińskie miasta są coraz bardziej zniszczone. Ataki wojsk rosyjskich wciąż trwają.

REKLAMA

Zobacz wideo Smuda podsunął pomysł Peszcze. A ten już działa. Zebrał kapitalną ekipę

Legia upadła tak nisko, że teraz liczy się inaczej. "Cel uświęca środki"

Ciężarówki na murawie w Zaporożu

Ukraińcy dzielnie się bronią, a kibice Metałurha Zaporoże i dyrekcja stadionu chcą uniemożliwić desant Rosjan. Ustawili więc na murawie miejscowego stadionu ciężarówki, które mają uniemożliwić wykorzystanie tego terenu do lądowania oddziałów desantowych. To może mieć kluczowe znaczenie, bo Rosjanie szukają na terenie Ukrainy miejsc, w których mogliby wylądować. Co więcej, kibice i dyrekcja stadionu pełnią warty w ciężarówkach i czekają na Rosjan z bronią.

- Ultrasi Metalurga Zaporoże i dyrekcja ich stadionu- Slawuticz Areny, pilnują by nikt nie robił desantu na obiekcie. Postawili m. in. ciężarówki na płycie boiska i czekają z bronią - napisał na Twitterze użytkownik BuckarooBanzai.

Więcej informacji o inwazji Rosji na Ukrainę znajdziesz TUTAJ>>>

Klub z Zaporoża w sezonie 2015/2016 miał problemy finansowe. Piłkarze i trener opuścili klub, a skład uzupełnili zawodnicy z drużyny młodzieżowej. W marcu 2016 roku klub został zdyskwalifikowany z najwyższej klasy rozgrywkowej na Ukrainie, ogłosił bankructwo i został rozwiązany. Powstał nowy miejski klub o nazwie MFK Metałurh Zaporoże. Otrzymał on licencję na grę w Druhiej Lidze (trzeci poziom rozgrywkowy).

Katie Mayer nie żyje. Bramkarka Stanfordu znaleziona martwa na terenie uniwersytetu

Metałurh Zaporoże po 19. kolejkach jest liderem w grupie B. Ma bardzo dobry bilans - 13 zwycięstw i sześć remisów. Wicelider Skoruk Tomakovka ma do niego cztery punkty straty i jeden mecz rozegrany więcej.