Jasne stanowisko PZPN ws. barażów o awans na mundial w Katarze

"To już przesądzone" - stwierdził "The Guardian", który w czwartek rano poinformował, że reprezentacja Polski uzyska bezpośredni awans do finału baraży o awans na mundial w Katarze. Czyli nie zagra z nikim w miejsce Rosji, która po inwazji na Ukrainę w poniedziałek została zawieszona przez FIFA i UEFA.

"Chcemy grać, to się nie zmienia"

- Wy możecie bawić się w spekulacje, ale my możemy mówić tylko o faktach. A fakty są takie, że nie mamy jeszcze oficjalnej informacji - mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik reprezentacji Polski, z którym rozmawialiśmy w czwartek przed południem.

Ale nie tylko w czwartek, bo też w ostatnich dniach pisze się o wielu różnych scenariuszach. Tym bardziej że z obozu reprezentacji Polski idzie dość jasny sygnał. - Chcemy grać, to się nie zmienia. Problem w tym, że nie ma z kim, bo wszyscy mają mecze - mówi Kwiatkowski.

FIFA ma zadecydować najpóźniej w piątek

Wszyscy, czyli np. Węgrzy, z którymi graliśmy w eliminacjach i którzy zajęli czwarte miejsce, ale byli też najlepsi według rankingu zwycięzców grup Ligi Narodów. Albo Słowacja, która w grupie el. MŚ zajęła miejsce za Rosją. Albo Norwegia, która była najlepszą drużyną z trzecich miejsc w eliminacjach. Myślano też o rozegraniu trójmeczu z udziałem Polski, Szwecji oraz Czech, ale tu kłopotem jest nie tylko logistyka, ale też znalezienie jeszcze jednego terminu.

- My wciąż nic nie wiemy. Czekamy. Do piątku, bo FIFA poinformowała nas, że wtedy podejmie ostateczną decyzję. Być może to będzie wcześniej, ale tu nikt niczego nie będzie ukrywał. Jeśli tylko dowiemy się, jaka jest decyzja, od razu o niej poinformujemy - kończy Kwiatkowski.

Rosjanie cały czas są oburzeni decyzją FIFA i UEFA o wykluczeniu ich drużyn z rozgrywek międzynarodowych. Tamtejsza federacja piłkarska już zapowiedziała odwołanie od poniedziałkowej sankcji. Ale to raczej nic nie zmieni, bo Polska - na czele z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą i kapitanem reprezentacji Robertem Lewandowskim - stoi na stanowisku, że nie zagra w barażu o mundial z krajem agresora, który wywołał wojnę i od ośmiu dni eskaluje konflikt z Ukrainą.