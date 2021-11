Gwiazda Napoli odejdzie za darmo?! Agent piłkarza był w szoku, gdy zobaczył ofertę przedłużenia kontraktu

Gwiazda Napoli, Lorenzo Insigne, wciąż nie przedłużyła kontraktu z liderem Serie A. Obecna umowa obowiązuje tylko do końca czerwca 2022 roku i jeśli nic się w tek kwestii nie zmieni w najbliższych tygodniach, to po zakończeniu sezonu włoski piłkarz opuści ekipę spod Wezuwiusza za darmo, co byłoby wielką stratą dla drużyny Luciano Spallettiego.

Negocjacje ws. przedłużenia umowy utknęły w martwym punkcie. Kością niezgody są warunki finansowe. Według włoskich mediów Insigne miałby zarabiać po podpisaniu nowego kontraktu dwa razy mniej niż teraz wpływa na jego konto. - Umowa przedłużenia dla mojego klienta miałaby być o prawie 50 proc. niższa w porównaniu z tym, co zarabia dzisiaj - ujawnił agent piłkarza, Vincenzo Pisacane w rozmowie z gazetą "Il Roma".

Agent Insigne o propozycji ze strony Napoli dla piłkarza. "Sytuacja nie jest łatwa. Nigdy nie widziałem takiej oferty kontraktu"

I dodał: - Czytałem wiele bzdur o żądaniach Insigne. Każdy gra w swoją grę, ale to klub powinien robić decydujący krok. Do tego są głupi kibice, którzy nazywają go najemnikiem. To wszystko są spekulacje oparte na informacjach sprzecznych z rzeczywistością. Nie wiem, jak oni wymyślają liczby, skoro nie znają faktów.

- Relacje z Aurelio De Laurentiisem są doskonałe, ale zawsze muszę chronić Insigne. Jasne jest zatem, że sytuacja nie jest łatwa. Napoli zaoferowało połowę tego, co dziś zarabia Insigne. Propozycja nowego kontraktu należy zwiększyć, a nie zmniejszyć. Pracuję w tym zawodzie od szesnastu lat i nigdy nie widziałem takiej oferty prolongaty kontraktu - zakończył agent Insigne.

Najnowsze plotki mówią o ofercie dla Insigne na cztery lata za 6 mln euro netto za sezon plus 7 mln euro premii za podpisanie kontraktu i prawa do wizerunku, które należałyby do zawodnika. Stanowisko prezesa Napoli De Laurentiisa jest jasne. Albo Insigne zaakceptuje obniżkę pensji, albo się pożegna z drużyną.

- Zawsze demokratycznie pozwalałem innym decydować o tym, co najlepsze dla ich życia, dla ich zawodu, dla ich przyszłości. Jeśli Insigne uważa, że jego życie zawodowe powinno zakończyć się w Neapolu, jesteśmy tu, aby powitać go z otwartymi ramionami. Jeżeli z drugiej strony uważa, że jego podróż w Neapolu dobiega końca, on pierwszy dokona tego wyboru i będziemy musieli tę decyzję zaakceptować - powiedział.

Lorenzo Insigne jest piłkarzem SSC Napoli od 2010 roku. Napastnik rozegrał w tym czasie ponad 400 meczów, w których strzelił 114 goli i miał 89 asyst. W obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach reprezentant Włoch zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty w 14 meczach.