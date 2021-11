Kolejne polskie miasto chce mieć stadion piłkarski. "Jesteśmy białą plamą"

- Liczymy na to, że pan minister Łukasz Mejza podtrzyma swoje deklaracje i nam pomoże - mówi Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek województwa lubuskiego, którego cytuje "Gazeta Lubuska" i który wraz z Januszem Kubickim - prezydentem Zielonej Góry, gdzie od lat rządzi przede wszystkim żużel - oraz prezesem Lubelskiego ZPN-u Robertem Skowronem podpisali list intencyjny do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W liście wszyscy deklarują gotowość do współfinansowania inwestycji, jaką miałby być nowy stadion piłkarski w Zielonej Górze. Z 10-tysięczną widownią, podgrzewaną murawą i oświetleniem, na którym można byłoby organizować m.in. mecze międzynarodowe reprezentacji młodzieżowych.

"Jesteśmy kopalnią młodych talentów i zawodników"

- W Polsce jest 38 stadionów z widownią powyżej 10 tysięcy, tylko w województwie lubuskim nie mamy takiego obiektu. Nie ma tu żadnego stadionu, który spełnia wymogi UEFA, byśmy mogli organizować mecze międzynarodowe o punkty - mówi Skowron, cytowany przez "Gazetę Lubuską"

- Najwyższy czas, byśmy coś w tym temacie zrobili. Jesteśmy dziś białą plamą w sensie stadionu, ale również pod względem sportowym, bo w województwie nie ma żadnego zespołu w ligach centralnych [Lechia Zielona Góra występuje w III lidze]. Wierzę jednak, że za infrastrukturą, jeżeli uda się ją stworzyć, pójdzie też wynik sportowy. Bo przecież jesteśmy kopalnią młodych talentów i zawodników, których dostarczamy nie tylko do kadry Polski, ale też do drużyn ekstraklasy czy pierwszej ligi. Chcielibyśmy ich zatrzymać w naszym województwie, żeby reprezentowali nasz region, czy też Zieloną Górę. Nadszedł więc taki moment, w którym podpisujemy list intencyjny kierowany do ministra sportu i turystyki pana Kamila Bortniczuka i do pana sekretarza stanu w tym ministerstwie Łukasza Mejzy, z prośbą o wsparcie inicjatywy budowy stadionu - dodał prezes Lubelskiego ZPN-u.

Koszt budowy nowego stadionu oszacowano na około 100 mln złotych. Połowę miałyby pokryć samorządowe pieniądze, a drugą - państwowe.