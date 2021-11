"Miał być gwiazdą kolarstwa". Polak poprowadzi kluczowy mecz Hiszpanów

W czwartek 11 listopada reprezentacja Hiszpanii zagra na wyjeździe z Grecją, a trzy dni później podejmie u siebie Szwecję. Drużyna Luisa Enrique musi wygrać oba spotkania, aby z pierwszego miejsca awansować na mundial w Katarze, gdyż na dwie kolejki przed końcem eliminacji traci do prowadzących Szwedów dwa punkty.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Diego Maradona zostawił kilkadziesiąt milionów długów. Będzie licytacja majątku

Marciniak sędzią "kluczowego" meczu Hiszpanów. "Miał być gwiazdą kolarstwa"

W czwartek w Atenach sędzią spotkania Grecja - Hiszpania będzie Polak Szymon Marciniak. Hiszpańska "Marca" przedstawiła krótką sylwetkę polskiego arbitra. "Musiał mierzyć się z ogromnym rozczarowaniem swojego ojca, gdy miał 15 lat i poinformował go, że rzuca kolarstwo, bo woli grać w piłkę nożną. W domu rodzice byli pewni, że mają pod swoim dachem prawdziwą gwiazdę kolarstwa. Już w wieku 12 lat pokonywał etapy dłuższe niż 100 kilometrów - czy to w pełnym słońcu, czy na oblodzonych trasach" - napisano.

"On sam chciał jednak grać w piłkę nożną, dlatego długo trenował w Wiśle Płock. Nie był klasowym zawodnikiem, a dla sędziów był na tyle nieznośny, że jego wszyscy koledzy z boiska byli zszokowani, gdy on sam zdecydował się zostać arbitrem. W wieku 21 lat zrobił kurs i zrozumiał, że gdy grał w piłkę, wykazywał się ignorancją wobec obowiązujących przepisów. Dzisiaj Marciniak stara się, aby jego żona i rodzice jak najmniej cierpieli, gdy sami idą na stadion, a on sam jest celem podobnych ataków, które wymierzał w sędziów jako zawodnik" - dodano.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Hiszpanie przypominają, że Szymon Marciniak już nie jednokrotnie miał do czynienia z ich reprezentacją. W październiku 2018 roku prowadził na Benito Villamarin w Sewilli mecz Ligi Narodów Hiszpania – Anglia (2:3), który zakończył się pierwszą porażką „La Roja" pod wodzą Luisa Enrique.

Wielkie zmiany w klubie Fabiańskiego. Będzie czeski miliarder

Dwa lata wcześniej Marciniak był rozjemcą meczu Euro 2016 Hiszpania – Czechy (1:0), w którym Hiszpanie zwyciężyli po golu Gerarda Pique w 87. minucie gry. „Marca" zaznacza także, że polski sędzia w 2018 roku prowadził spotkanie o Superpuchar Hiszpanii Real Madryt – Atletico Madryt (2:4).