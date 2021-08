Oficjalnie! Arkadiusz Reca w nowym klubie. "Nie mogę się doczekać"

O kolejnej zmianie klubu przez Arkadiusza Recę mówiło się już od dłuższego czasu. Włoskie media łączyły już reprezentanta Polski z Fiorentiną czy Olympiakosem Pireus, ponieważ wiadomo było, że po raz kolejny nie będzie dla niego miejsca w drużynie Atalanty.

Koniec spekulacji. Arkadiusz Reca ponownie wypożyczony.

Ostatecznie Arkadiusz Reca został wypożyczony na rok do Spezii, o czym klub poinformował w niedzielne popołudnie. Nowy pracodawca w umowie zobowiązał się do wykupienia Polaka po zakończeniu wypożyczenia. Nie ujawniono jednak kwoty, jaką trzeba będzie za niego zapłacić.

- Cieszę się, że związałem się z tym klubem. Działacze Spezii bardzo o mnie zabiegali. Nie mogę się doczekać aż dołączę do drużyny - powiedział Reca, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu. Spezia to 15. drużyna poprzedniego sezonu Serie A. Od lipca trenerem zespołu jest były reprezentant Włoch Thiago Motta.

Arkadiusz Reca przeniósł się do Włoch w 2018 roku. Zamienił wtedy Wisłę Płock na Atalantę Bergamo. W nowym klubie jednak nie zaistniał i już po roku został wypożyczony do SPAL. Cały poprzedni sezon również spędził na wypożyczeniu, ale w Crotone, które spadło do Serie B. Rozegrał tam 31 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył siedem asyst.