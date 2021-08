Jest nadzieja dla polskiej kadry. Włosi piszą, kiedy Zieliński może wrócić na boisko

Piotr Zieliński doznał kontuzji w meczu Napoli z Venezią (2:0) w pierwszej kolejce nowego sezonu Serie A. Pomocnik został ostro sfaulowany przez Mattię Caldarę, przez co musiał opuścić boisko w 35. minucie. Napoli poinformowało w oficjalnym komunikacie, że Zieliński doznał urazu mięśniowego prawego uda. Włosi wówczas informowali o dwóch-trzech tygodniach przerwy dla pomocnika reprezentacji Polski.

Zobacz wideo Kamil Jóźwiak ocenił Piotra Zielińskiego. Pomocnik reprezentacji polski mówił, również czym imponuje mu Tymoteusz Puchacz i o spełnionym marzeniu

Włosi z informacjami o zdrowiu Zielińskiego. "Jeśli poczuje się lepiej, to później dołączy do kadry"

Piotr Zieliński znalazł się na liście powołanych do reprezentacji Polski na spotkania w ramach eliminacji mistrzostw świata przeciwko Albanii, San Marino oraz Anglii, które odbędą się 2, 5 i 8 września. Lekarz polskiej kadry Jacek Jaroszewski kilka godzin po komunikacie Napoli przekazał nowe informacje dotyczące zdrowia Zielińskiego. "Konkretnie chodzi o uraz mięśnia czworogłowego. Uraz jest bolesny, zrobił się duży krwiak od stłuczenia. Występ w reprezentacji Polski jest zagrożony" – mówił Jaroszewski, cytowany przez stronę Łączy nas piłka.

Nowe informacje o zdrowiu polskiego pomocnika przekazała włoska gazeta "Tuttosport". Według ich informacji istnieje szansa, że Zieliński będzie mógł wystąpić w meczu z Anglią. "Powrót Zielińskiego na razie przełożony. Polak na pewno nie zagra przeciwko Genoi, a ponadto ma opuścić mecze Polski z Albanią i San Marino. Jeżeli poczuje się lepiej, to do reprezentacji dołączy później"– czytamy na stronie.

Piotr Zieliński ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Pomocnik reprezentacji Polski zagrał aż 47 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 10 bramek oraz zanotował 11 asyst. Zieliński zagrał także we wszystkich trzech grupowych spotkaniach podczas Euro 2020. Jego umowa z Napoli jest ważna do końca czerwca 2024 roku.