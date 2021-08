Juventus znalazł następcę Cristiano Ronaldo. Transfer już pewny. "Deal done"

Tegoroczne letnie okienko transferowe jest zdecydowanie jednym z najciekawszych w ostatnich latach, a być może nawet w całej historii. Do niedawna nikt sobie nie wyobrażał, że zarówno Leo Messi jak i Cristiano Ronaldo zmienią kluby jednego lata. Do tego zaraz może dojść do równie głośnych przenosin Kyliana Mbappe do Realu Madryt.

W piątek Manchester United oficjalnie ogłosił wielki powrót do klubu Cristiano Ronaldo. Angielski klub zapłacił oczekiwane przez Juventus 20 milionów euro i podpisał kontrakt z Portugalczykiem. 36-latek nie chciał już dłużej grać w Turynie, gdzie nie osiągnął celów, które sobie założył.

W Juventusie natomiast nikt nie wydaje się specjalnie przejmować odejściem Cristiano Ronaldo. Media od dawna donosiły, że władze włoskiego klubu chcą się pozbyć Portugalczyka przede wszystkim ze względu na jego gigantyczną pensję, która poważnie obciążała budżet. Dlatego już kolejnego dnia po odejściu 36-latka pojawiły się informacje na temat jego następcy.

Włoscy dziennikarze są pewni, że zostanie nim Moise Kean z Evertonu. Informowali już o tym zarówno Gianluka Di Marzio jak i Fabrizio Romano, czyli najlepiej zorientowani na rynku transferowym włoscy dziennikarze. "Deal done" - czytamy.

Dla 21-letniego Włocha byłby to powrót do Turynu po dwóch latach. Napastnik ma przejść w niedzielę testy medyczne i jeżeli przejdzie je pomyślne, to podpisze kontrakt. Transfer zostanie przeprowadzony na zasadzie rocznego wypożyczenia, ale z obowiązkiem wykupu za 20 milionów euro.