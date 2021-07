FC Barcelona pilnie potrzebuje pieniędzy. L'Equipe: Zaskakująca wymiana piłkarzy

To jak fatalna jest sytuacja finansowa FC Barcelony, potwierdziła najgłośniejsza sprawa ostatnich dni w Hiszpanii. Według medialnych doniesień władze katalońskiego klubu negocjowały z Atletico Madryt warunki wymiany Antoine'a Griezmanna na Saula Nigueza. Nie było w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że mistrzowie według pierwszych informacji mieli nic nie dopłacać do takiej transakcji, a następnie pojawiły się wzmianki o ewentualnej dopłacie 15 milionów euro. Jest to i tak mała kwota jeżeli porówna się wartości rynkowe obu piłkarzy.

Negocjacje transferowe z Atletico Madryt stanęły jednak w miejscu i wszystko wskazuje, że do transakcji ostatecznie nie dojdzie, co jest bardzo złą informacją dla FC Barcelony. Władze katalońskiego klubu usilnie poszukują sposobu na odciążenie budżetu płacowego, ponieważ chcą podpisać kontrakt z Leo Messim. Uwolnienie się od ogromnej pensji Griezmanna jest jedną z najlepszych opcji. Według francuskich mediów napastnik może inkasować na Camp Nou nawet 35 milionów euro rocznie.

Dlatego też prezydent klubu Joan Laporta i jego współpracownicy nie poddają się w walce o transfer Francuza. Według najnowszych informacji przekazanych przez dziennik "L'Equipe" władze FC Barcelony kontaktowały się z Juventusem. Włosi dostali propozycję wymiany Griezmanna na Paulo Dybalę. Jednak według francuskich dziennikarzy szanse na taką transakcję są bardzo małe. Władze Juventusu nie chcą w drużynie kolejnego piłkarza z wysoką pensją, a Massimiliano Allegri chce, aby Dybala był jednym z najważniejszych zawodników w drużynie na następny sezon.

Antoine Griezmann przeniósł się z Atletico Madryt do FC Barcelony w 2019 roku za około 120 milionów euro. Od tamtej pory Francuz rozegrał w barwach katalońskiego klubu 99 spotkań, w których zdobył 35 bramek i zaliczył 17 asyst. W poprzednim sezonie był jednym z filarów drużyny Ronalda Koemana. Wystąpił w 51 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 20 bramek i do tego dołożył 13 asyst.