Media: Możliwy wielki powrót do Liverpoolu! "Aktualny klub go nie chce"

Hiszpańskie media wciąż informują, że FC Barcelona chce sprzedać zawodników, którzy nie spełniają oczekiwań, a wydane na nich zostały ogromne pieniądze. Jednym z takich graczy jest Philippe Coutinho. "Mundo Deportivo" dodaje, że Brazylijczykiem interesuje się kilka klubów z Premier League, a w ich skład wchodzą Everton, Wolverhampton oraz Liverpool, czyli była drużyna pomocnika.

Philippe Coutinho na wylocie z FC Barcelony? Aktualny klub go nie chce, ale może Liverpool da kolejną szansę

Philippe Coutinho przeszedł już rehabilitację po kontuzji kostki, jednak wciąż nie trenuje z resztą zespołu. FC Barcelona rozpoczęła przygotowania do kolejnego sezonu. Brazylijczyk jednak ćwiczy indywidualnie. Władze klubu mają naciskać na transfer pomocnika, ze względu na wysokie koszta utrzymania. Kupiony za 100 milionów euro Brazylijczyk jest jedną z największych pomyłek transferowych Barcelony w ostatnich latach. Od początku pobytu w Katalonii zawodzi, w sezonie 2019/2020 został wypożyczony do Bayernu, ale klub nie zdecydował się go wykupić. W minionych rozgrywkach zagrał w zaledwie w 14 meczach, w których strzelił cztery gole i trzykrotnie asystował. Przez większość część sezonu zmagał się z kontuzją kolana.

Według "Mundo Deportivo" dochodzi do tego klauzula 20 mln euro, które FC Barcelona musiałaby zapłacić Liverpoolowi, gdy Coutinho rozegra określoną ilość spotkań. Aktualny kontrakt 29-latka obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, więc to jedna z ostatnich szans na odzyskanie choćby części wydanej sumy.

Philippe Coutinho nie jest jedynym piłkarzem FC Barcelony, który być może zostanie głównym aktorem wielkiego powrotu. Kilka dni temu media podały, że z klubu ma odejść Antoine Griezmann. Według doniesień w najbliższym czasie dojdzie o wielkiej wymiany pomiędzy Katalończykami a Atletico Madryt. Francuz miałby dołączyć do mistrza Hiszpania w zamian za Saula Nigueza. Kataloński "Sport" twierdzi, że Atletico dopłaci jeszcze 15 milionów euro