Jakub Świerczok odchodzi z Piasta Gliwice za 2 mln euro! Zaskakujący transfer

Jakub Świerczok wrócił do Piasta Gliwice latem zeszłego roku, gdy został wypożyczony z bułgarskiego Łudogorca Razgrad. W poprzednim sezonie ekstraklasy strzelił 15 goli i zaliczył trzy asysty w 23 meczach, dzięki czemu został powołany do reprezentacji Polski na Euro 2020, a Piast wykupił go za milion euro. To rekordowa kwota w historii Piasta, ale klub wiedział, że może szybko zarobić na nim duże pieniądze. I tak rzeczywiście się stało.

REKLAMA

Zobacz wideo To bohater Legii Warszawa! "Zaskoczył wszystkich. To niespotykane"

Jakub Świerczok ma kosztować 2 mln euro plus bonusy

Świerczokiem był zainteresowany m.in. Zenit Sankt-Petersburg, ale ostatecznie napastnik trafi do japońskiego Nagoya Grampus - podaje Weszło. To trzeci zespół minionego sezonu ligi japońskiej, który awansował również do fazy pucharowej azjatyckiej Ligi Mistrzów: powalczy o ćwierćfinał z koreańskim Daegu. Po 21 kolejkach minionego sezonu Nagoya zajmuje 5. miejsce z 37 pkt, tracąc punkt do trzeciego Vissel Kobe - strata do pierwszych dwóch miejsc jest już bardzo dużo, bo to aż 9 pkt do Yokohamy F. Marinos (rozegrała jeden mecz mniej) i 21 pkt do liderującego Kawasaki Frontale (rozegrało jeden mecz więcej).

Wioska olimpijska została złamana. Fatalne wiadomości z Tokio

Piast ma dostać za swojego piłkarza 2 mln euro oraz niewielkie bonusy, za to sam Świerczok ma podpisać 2,5-letni kontrakt (do końca sezonu 2023 w Japonii). Te informacje zdaje się potwierdzać agencja menedżerska piłkarska KFM, która wrzuciła na Twittera następujące zdjęcie:

28-letni Świerczok łącznie rozegrał sześć meczów w reprezentacji Polski, w których strzelił jednego gola. W przeszłości występował również w takich klubach jak m.in. Kaiserslautern, Zawisza Bydgoszcz, Górnik Łęczna, Polonia Bytom, GKS Tychy czy Zagłębie Lubin. Łącznie rozegrał w ekstraklasie 90 meczów, w których strzelił 42 gole i zaliczył dziewięć asyst.