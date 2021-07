FIFA brutalnie ukarała klub Serie A. Reprezentant Polski na tym ucierpi

- Ochrona nieletnich jest kluczowym celem ram regulujących piłkarską sieć transferową. Skuteczne egzekwowanie tych zasad ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że dobro nieletnich jest chronione. Komitet Dyscyplinarny FIFA nałożył zakaz przeprowadzania transferów na poziomie krajowym i międzynarodowym za naruszenie przepisów związanych z rejestracją zawodników poniżej 18. roku życia - to uzasadnienie FIFA, która ukarała Spezię dwuletnim zakazem transferowym. Kary spotkały też USD Lavagnese 1919 oraz Valdivara 5 Terre.

REKLAMA

Zobacz wideo "Podolski to jest już trochę taki miś z Krupówek. Ale to jest piękna historia"

Decyzja światowej federacji piłkarskiej oznacza, że do Spezii na pewno nie trafi Arkadiusz Reca. Polak, który jest piłkarzem Atalanty, a który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w FC Crotone, kolejny raz miał zostać oddany do innego klubu na 12 miesięcy. Tym razem Reca miał wzmocnić beniaminka Serie A, jednak teraz do transakcji na pewno nie dojdzie.

Spezia ukarana przez FIFA

Piątkowa decyzja FIFA nie jest jeszcze w stu procentach wiążąca. Spezia i pozostałe ukarane kluby mogą się od niej odwołać. Najpierw do FIFA, a później jeszcze do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS). Tak zrobiła na przykład Chelsea, która zimą 2019 roku została ukarana za podobne przewinienie.

Marco Verratti widział Polskę w półfinale Euro 2020. Włosi ujawnili kulisy

Pierwsza kara nałożona na londyńczyków zakładała, że nie będą oni mogli dokonywać transferów latem 2019 i zimą 2020 roku. O ile odwołanie do FIFA nie przyniosło skutku, o tyle pozytywnie zostało ono rozpatrzone przez CAS, który skrócił karę z dwóch do jednego okienka transferowego.

Zatrważające zdarzenie przed finałem Euro. "Próbowali porwać osobę na wózku!"

Podobny problem spotkał londyńczyków w 2009 roku, gdy FIFA nałożyła na nich karę za transfer Gaela Kakuty z RC Lens. Chociaż początkowo klub otrzymał karę w postaci zakazu transferowego na dwa okienka, to odwołanie do CAS sprawiło, że kara obowiązywała tylko przez jedno okienko, a zawieszenie zawodnika i nałożone na niego sankcje finansowe zostały zniesione.