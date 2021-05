Zaskakująca oferta dla Buffona! Legendarny bramkarz może grać w Serie B

- Wszystko się kiedyś kończy. Mam 43 lata i musiałem dokonać wyboru. Odchodzę z Juve, ale wciąż mogę grać. Nie stawiam sobie żadnych ograniczeń. Jeśli znajdzie się ktoś bardziej szalony ode mnie, to pójdę za nim. Otrzymałem wiele propozycji, ale wybiorę tę szaloną, która sprawi, że wciąż będę zmotywowany. Jestem w tym miejscu właśnie dzięki swemu szaleństwu. To ono sprawiło, że nadal potrzebuję walczyć, podróżować i wykorzystywać moje ciało i moją energię, by przekraczać granice - zadeklarował Gianluigi Buffon. I od razu ruszyła lawina plotek, gdzie 176-krotny reprezentant Włoch może trafić. Włoskie media, na czele z "La Gazzetta dello Sport" informują, że bramkarzem interesuje się SS Monza 1912, czyli klub Silvio Berlusconiego. I to mocno specyficzny klub, o czym więcej przeczytacie TU.

Dyrektor sportowy Monzy, Adriano Galliani (były pracownik Milanu), miał się już skontaktować z Buffonem. Monza walczyła o awans do Serie A, ale odpadła z barażach. W klubie Berlusconiego Buffon spotkałby m.in. Mario Balotellego czy Christiana Gytkjaera, byłego napastnika Lecha Poznań.

Z kolei "Tuttusport" donosi, że Gigim interesuje się także Parma (spadła do Serie B), oraz zagraniczne kluby: Olympiakos, Galatasaray i Porto.

Gianluigi Buffon stawia sobie szalony cel

Bill Clinton jest prezydentem USA, w kinach grają "Siedem" Davida Finchera, Shaggy podbija świat utworem "Boombastic", premierem Polski zostaje Józef Oleksy, a w Warszawie powstaje pierwsza linia metra - tak wyglądał świat, gdy w listopadzie 1995 roku Gigi Buffon debiutował w Serie A. Dziś Gigi ma 43-lata, ale wciąż zachwyca. Jego marzeniem wyjazd na mundial w Katarze - więcej info TU.