Media: Boniek może trafić do Serie A! Jest już po pierwszych rozmowach

W przeciągu najbliższych miesięcy odbędą się wybory na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z obowiązującym prawem, Zbigniew Boniek nie może ubiegać się o trzecią kadencję. W kwietniu tego roku obecny prezes polskiej federacji został wybrany wiceprezydentem UEFA i będzie sprawował tę funkcję do 2025 roku. Włoskie media sugerują, że były piłkarz może także wrócić do jednego z klubów Serie A.

Media: Zbigniew Boniek może zostać nowym dyrektorem technicznym Romy. Odbyły się już pierwsze rozmowy

Jak podaje rzymski dziennik "Corriere dello Sport", Zbigniew Boniek był obecny na trybunach w rewanżowym meczu Romy z Manchesterem United w półfinale Ligi Europy (Roma wygrała 3:2, w dwumeczu było 5:8). Według dziennikarzy, w trakcie meczu miało dojść do spotkania Bońka z właścicielami Romy - rodziną Friedkinów. Polak miałby objąć w klubie funkcję dyrektora technicznego, a Amerykanie wiedzą, że on doskonale zna tamtejsze środowisko.

Jeszcze w kwietniu Zbigniew Boniek przyznał, że jest zainteresowany pracą w Romie po zakończeniu swojej drugiej kadencji w PZPN-ie. – Nie myślałem do tej pory o przyszłości. Jestem sportowcem, więc jest jasne, że pomógłbym Romie w rozwoju sportowym, ale też korporacyjnym. Jeśli ktoś do mnie zadzwoni, to będę dostępny. Jeśli nie, to trudno – mówił Boniek na antenie Rai Radio2. Obecny prezes PZPN mieszka w Rzymie od 1985 roku (wówczas przeniósł się z Juventusu do Romy i pozostał w mieście po zakończeniu kariery).

Na początku maja Roma poinformowała, że nowym trenerem pierwszego zespołu od nowego sezonu będzie Jose Mourinho. Portugalczyk podpisał kontrakt z zespołem ze stolicy Włoch do 30 czerwca 2024 roku. Na ten moment nie wiadomo, jak długo Boniek mógłby być związany kontraktem z Romą.