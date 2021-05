Objawienie ekstraklasy może trafić do Lazio! 18-latek może przebierać w ofertach

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio prowadzi na stronie grandhotelcalciomercato.com cykl EkstraTalent, w ramach którego przedstawia włoskim kibicom rozgrywki PKO Ekstraklasy. Na niej pojawiły się sylwetki Bartosza Slisza czy Adriana Benedyczaka, ale też m.in jedenastka najbardziej utalentowanych piłkarzy grających w Ekstraklasie. W ramach najnowszej odsłony tego cyklu bohaterem był Daniel Weber z agencji INNFootball.

Jan Biegański może trafić latem do Lazio. Klub ze stolicy Włoch zabiegał o niego już wcześniej

Daniel Weber porozmawiał z Gianluką di Marzio, któremu zdradził, jacy piłkarze z jego agencji cieszą się zainteresowaniem włoskich klubów. Weber przyznał, że Jan Biegański wciąż jest obserwowany przez działaczy Lazio. Pomocnik odrzucił ofertę rzymian w minionym oknie transferowym i zdecydował się na przenosiny z GKS-u Tychy do Lechii Gdańsk. 18-latek zdradził w rozmowie z portalem WP SportoweFakty, że nie zdecydował się na transfer do Lazio, ponieważ „w tym momencie to nie jest odpowiedni krok dla jego rozwoju". Poza Biancocelestimi Biegańskim interesują się inne kluby z Serie A.

Daniel Weber dodał, że temat transferu Karola Fili do Spezii wciąż pozostaje realny. Defensor miał trafić do beniaminka włoskiej ekstraklasy już zimą tego roku, natomiast nie udało się dopiąć transferu na czas. O Filę pytają trzy inne włoskie kluby, a Polak cieszy się zainteresowaniem z innych lig. Poza tą dwójką Ekstraklasę na Serie A mogą zamienić Przemysław Wiśniewski z Górnika Zabrze i Marcin Cebula z Rakowa Częstochowa. Wiele też wskazuje na to, że Pordenone wykupi Sebastiana Musiolika.

Jan Biegański zagrał w 13 spotkaniach dla Lechii Gdańsk podczas rundy wiosennej PKO Ekstraklasy. Pomocnik zdobył w nich dwie bramki. Jego kontrakt z klubem z Trójmiasta jest ważny do końca czerwca 2025 roku.