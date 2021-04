Sprawa Ibrahimović - Lukaku zakończona. Kary dla piłkarzy i klubów

Włoskie media już w marcu informowały, że FIGC zakończył śledztwo w sprawie konfliktu obu zawodników. Mogli oni natomiast negocjować wysokość kary finansowej. W poniedziałek włoski związek opublikował oficjalne oświadczenie, w którym ustosunkował się do sankcji. Na Zlatana Ibrahimovicia i Romelu Lukaku nałożono karę w wysokości 3 tys. euro. Dodatkowo ukarane zostały także oba kluby.

Ibrahimović i Lukaku z najwyższymi grzywnami. Zapłacić musi również AC Milan i Inter Mediolan

Według ustaleń AC Milan i Inter Mediolan muszą zapłacić po 1250 euro. "Obaj piłkarze i kluby zostali ukaraniu w wyniku porozumienia osiągniętego przez strony" - oświadczono. Tym samym zamknięto sprawę konfliktu między dwoma napastnikami włoskich klubów. O co chodzi w konflikcie Ibrahimovicia z Lukaku?

26 stycznia 2021 roku podczas spotkania Inter – Milan (2:1) w Pucharze Włoch doszło do sprzeczki po faulu Alessio Romagnolego. Belg zareagował impulsywnie i ruszył w stronę kapitana Milanu, któremu na pomoc przybył Ibrahimović. Włoski Związek Piłki Nożnej zajął się tą sprawą ze względu na podejrzenia, że napastnik Milanu obraził zawodnika Interu na tle rasistowskim. Miał on nawiązywać do rytuałów voodoo, uprawianych przez matkę Romelu Lukaku. Po trzech miesiącach od incydentu oficjalnie zakończono sprawę.