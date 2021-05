Legia Warszawa blisko wielkiego wzmocnienia! Znakomite liczby piłkarza

Mahir Emreli to 24-letni zawodnik występujący na pozycji napastnika. W Karabachu gra on od 2015 roku. Z klubem zdobył pięć tytułów mistrza Azerbejdżanu i dwa krajowe puchary.

Z Karabachu do Legii?

Kontrakt Emreliego wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Wiadomo już, że piłkarz nie zdecydował się na jego przedłużenie, co oznacza, że latem zmieni on klub za darmo. Mimo że zawodnikiem interesują się bogatsze kluby z zachodniej Europy, to jak informuje portal Meczyki.pl, szanse na pozyskanie go ma Legia Warszawa.

Mistrzowie Polski zdają sobie sprawę, że Emreli nie zagrzałby długo miejsca w klubie. Sam zawodnik traktuje Legię jako klub, z którego może trafić do silniejszej ligi, dzięki prezentacji w europejskich pucharach, co obecnie przeważa za warszawianami. Legia miałaby też sporo zapłacić za podpis piłkarza oraz zagwarantować mu wysoki procent od kolejnego transferu.

Mimo że żadne dokumenty nie zostały podpisane, to napastnik miał już nawet rozmawiać z byłym zawodnikiem Legii Warszawa, Jakubem Rzeźniczakiem, z którym zna się z gry w Karabachu.

W obecnym sezonie Emreli zagrał w 28 meczach, w których strzelił 20 goli i zanotował cztery asysty. Emreli może zostać jednym z pierwszych, letnich transferów mistrzów Polski. W poniedziałek informowaliśmy, że blisko klubu jest obrońca Zorii Ługańsk, Joel Abu Hanna.