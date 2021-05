Specjalny audyt pomoże wybrać trenera Jagiellonii Białystok. "Bardzo duży materiał"

Technologia przez cały czas idzie do przodu, a wraz z nią technologia w piłce nożnej. Jest ona używana coraz częściej w futbolu. Teraz analiza danych ma pomóc w wyborze trenera przez Jagiellonię Białystok. Jeśli jednak ktoś po lekturze artykułu Przeglądu Sportowego myśli podobnie, jak jego autor, że po wpisaniu danych to program komputerowy wybierze najlepszego kandydata do prowadzenia białostockiego klubu, jest w dużym błędzie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Brzęczek będzie lepszym trenerem niż był. Cały czas to jest dobry trener klubowy"

- Przy wyborze trenera będzie nam pomagała zewnętrzna firma SportsSolver, która od dwóch lat realizuje w Polsce różne projekty analityczne związane z wykorzystaniem danych w piłce. Nie będzie to program komputerowy, jak to zostało przedstawione w jednym medium – wyjaśnia Agnieszka Syczewska, wiceprezes Jagiellonii.

- Chcemy zebrać jak najwięcej wiarygodnych informacji i podjąć jak najlepszą decyzję. Przede wszystkim nie chcemy się opierać tylko i wyłącznie na wywiadzie środowiskowym. Jest on jedynie jednym z kilku- czy kilkunastu elementów, które będziemy brali pod uwagę przy ocenie kilku szkoleniowców, którzy dotrą do tego etapu. Zależy nam na tym, żeby jak najmniej subiektywnych ocen wpływało na nasz ostateczny wybór – tłumaczy Syczewska.

Lech Poznań ma dość upokorzeń. Surowe kary dla piłkarzy. Będą duże zmiany

Według informacji PS w gronie kandydatów do poprowadzenia Jagiellonii Białystok są Maciej Stolarczyk (obecnie kadra U-21), Leszek Ojrzyński (ostatnio Stal Mielec) czy też Marcin Brosz (obecnie Górnik Zabrze). Jak udało się dowiedzieć Sport.pl, klub jest daleki od dokonania ostatecznego wyboru i sam jeszcze nie stworzył finalnej listy kandydatów, z których wybierze przyszłego szkoleniowca.

- Zewnętrzny audyt będzie się odnosił nie tylko do wywiadu środowiskowego, który jest ostatnim elementem, ale będzie analizował wyniki, a także styl i model gry szkoleniowców w odniesieniu do tego, jak wygląda nasz zespół, jaki jest przez nas preferowany styl gry. Będzie analizowane to, jak poszczególni trenerzy wprowadzają młodzieżowców, grę młodych zawodników w ich drużynach, jaka jest jego mentalność i mentalność drużyn przez niego prowadzonych, jak reaguje przy korzystnym i niekorzystnym wyniku, jak wygląda rozwój zawodników w jego drużynach – wymienia wiceprezes Jagiellonii.

Tego typu analizy są w piłce coraz częściej używane. W podobny sposób Holender Memphis Depay wybrał nowy klub, który miał jak najbardziej odpowiadać jego umiejętnościom. Tak były gracz Manchesteru United podpisał kontrakt z Olympique Lyon, co okazało się „strzałem w dziesiątkę”. Ostatnio analizę statystyczną w negocjacjach nowego kontraktu z Manchesterem City wykorzystał Kevin de Bruyne, który w ten sposób wykazał klubowi, jak wielkie ma znaczenie dla drużyny Pepa Guardioli.

- Dostaniemy bardzo duży materiał przygotowany przez zewnętrzną firmę, który pozwoli nam rzetelnie ocenić kandydatów do poprowadzenia Jagiellonii. Nie chcemy się sugerować jedynie subiektywnymi opiniami, które do nas dotrą ze środowiska piłkarskiego, bo one rzadko kiedy się sprawdzają – podsumowuje Agnieszka Syczewska.

Jagiellonia Białystok aktualnie zajmuje 9. miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 34 punktów. Po zwolnieniu Bogdana Zająca drużynę z Białegostoku prowadzi od kilku kolejek trener tymczasowy - Rafał Grzyb.